Коляда хотел посетить матч Россия - США

Российский фигурист Михаил Коляда после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2018 признался, что хотел посетить сегодняшний хоккейный матч между сборными России​ и США. Однако из-за позднего начала встречи не сможет этого сделать.

– Завтра уже домой улетаю, – отметил Коляда. – Хотел пойти на хоккей посмотреть на наших, поболеть за них. Сегодня хоккей в 9? Поздновато. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, матч Россия - США состоится сегодня, 17 февраля, и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча Россия – США//

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь