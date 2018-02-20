Кирилл Капризов: "Волнение чувствуется, все-таки каждый матч навылет теперь"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в преддверии четвертьфинала Олимпиады в Пхенчхане отметил, что команда будет идти от игры к игре и не думать о турнирных перспективах. Сборная России в среду проведет четвертьфинальный матч на Олимпиаде. Соперник россиян определится во вторник в матче между командами Словении и Норвегии.

– Волнение чувствуется, все-таки каждый матч навылет теперь. Надо думать только об одной игре, относиться очень серьезно и дальше идти от матча к матчу, – цитирует "Р-Спорт" Капризова. – Надеюсь, за нас болеет и весь Новокузнецк, и вся Россия. Здесь же всего два часа разница, я с братом созваниваюсь и переписываюсь. Вот в интернет стараюсь не лазить.

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