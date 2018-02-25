Кирилл Капризов: "В жизни не было матча драматичнее, чем с немцами"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов, автор победной шайбы в финале Олимпийских игр, поделился эмоциями от решающей встречи с немцами. Она завершилась победой россиян в овертайме со счетом 4:3 в пользу российской команды.

– Потрясающее ощущение, главное – у меня теперь есть олимпийская медаль.

– О чем думали, когда проигрывали, до гола Гусева?

– Всего и не вспомнишь, сейчас не хочется об этом думать, хочется просто порадоваться!

– Были ли в вашей жизни матч драматичнее?

– Наверное, нет, все-таки это – Олимпиада и на последней минуте сравниваешь.

– С немцами получилось сложнее, чем с чехами. Не было проблем с настроем?

– Ну что вы, финальная игра, какой недонастрой.

– Было перед вашим броском ощущение, что будет гол?

– Даже не знаю, скорее всего я все сделал на автомате.

– Кому первый звонок будет из раздевалки?

– Наверное, брату и родителям. Хотя с родителями сейчас увижусь, они здесь.

– Не планируете переезжать в НХЛ?

– Сейчас вообще мысли не об этом, у меня еще контракт есть. Любой хоккеист хочет выступать в НХЛ.

-Как сейчас возвращаться к чемпионату после такого?

– Сейчас порадуемся победе здесь, потом приедем, немного отойдем и будем двигаться дальше.

– Ожидали, что немцы так классно сыграют?

– Они же не зря обыграли шведов, канадцев. Ребята у них молодцы, как я им сказал. Здорово они сыграли и здорово, что мы победили.

– Что Гусеву сказали после шайбы?

– Сказали, что надо сейчас спокойными быть, нам же еще играть. Хотя он всегда спокойный!

– У вас нет радости за себя лично, что забили победную шайбу в финале Олимпиады?

– Если честно, сейчас нет. Просто рад, что мы стали олимпийскими чемпионами! (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия - Германия