Кирилл Капризов: "В Корею поедем за победами"

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов отметил, что рад вызову в национальную команду на Олимпийские игры-2018. Форвард также добавил, что на Игры россияне поедут за победой.

– Очень приятно, что вызвали, - сказал Капризов. – Поедем за победой. Еще не могу представить себе, что такое Олимпиада, но вот ребята играли уже, они мне обязательно подскажут.

– Вы чувствуете поддержку всей России?

– Да, конечно. Сейчас все об этом говорят, и я уверен, что будет большая поддержка. Постараемся все это оправдать. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)