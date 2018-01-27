17:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кирилл Капризов: "В Корею поедем за победами"

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Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов отметил, что рад вызову в национальную команду на Олимпийские игры-2018. Форвард также добавил, что на Игры россияне поедут за победой.

– Очень приятно, что вызвали, - сказал Капризов. – Поедем за победой. Еще не могу представить себе, что такое Олимпиада, но вот ребята играли уже, они мне обязательно подскажут.

– Вы чувствуете поддержку всей России?

– Да, конечно. Сейчас все об этом говорят, и я уверен, что будет большая поддержка. Постараемся все это оправдать. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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xcb

Ребенок еще...

19:41

genry2012

Буратинки вы наши, будет вам золото, щаз!

19:25

Доктор со стажем

"Не хвались идучи на рать, а хвались идучи срати" А.Невский

19:09

nikvp

Поддержка россиян? Посмотрите на результаты опросов.

19:07

Помор

Поехали покопошиться в помойке. за плевками и пощечинами, люди без чести, гордости и родины.

18:29

Никто62

Кому нужна ваша победа-люди без Родины!

18:26

RedIce

Rexik =Поедете ВЫ, если поедете, только за деньгами...= --------------------- Эх, Рексик чужды тебе спортивные достижения. Твоя вершина, вероятно, быть самым остроумным сидя на диване )

17:46

PitersS

Блин, ради победы можно и у футболистов флаг отобрать.. Может, и те, из патриотических соображений, ЧМ выиграют.

17:34

Rexik

Поедете ВЫ, если поедете, только за деньгами...

17:29