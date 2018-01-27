Кирилл Капризов: "В Корею поедем за победами"

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов отметил, что рад вызову в национальную команду на Олимпийские игры-2018. Форвард также добавил, что на Игры россияне поедут за победой.
– Очень приятно, что вызвали, - сказал Капризов. – Поедем за победой. Еще не могу представить себе, что такое Олимпиада, но вот ребята играли уже, они мне обязательно подскажут.
– Вы чувствуете поддержку всей России?
– Да, конечно. Сейчас все об этом говорят, и я уверен, что будет большая поддержка. Постараемся все это оправдать. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
xcb
Ребенок еще...
19:41
genry2012
Буратинки вы наши, будет вам золото, щаз!
19:25
Доктор со стажем
"Не хвались идучи на рать, а хвались идучи срати" А.Невский
19:09
nikvp
Поддержка россиян? Посмотрите на результаты опросов.
19:07
Помор
Поехали покопошиться в помойке. за плевками и пощечинами, люди без чести, гордости и родины.
18:29
Никто62
Кому нужна ваша победа-люди без Родины!
18:26
RedIce
Rexik =Поедете ВЫ, если поедете, только за деньгами...= --------------------- Эх, Рексик чужды тебе спортивные достижения. Твоя вершина, вероятно, быть самым остроумным сидя на диване )
17:46
PitersS
Блин, ради победы можно и у футболистов флаг отобрать.. Может, и те, из патриотических соображений, ЧМ выиграют.
17:34
Rexik
Поедете ВЫ, если поедете, только за деньгами...
17:29