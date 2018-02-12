Кирилл Капризов: "Смотрел Олимпиаду в Сочи и не думал, что сам поеду на Игры-2018"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил, что следил за Олимпийскими играми в Ванкувере и Сочи. Кроме того, он рассказал о том, что его удивило на первых для него Играх-2018.

- В Ванкувере смотрел Олимпиаду, и в Сочи тоже. Но тогда и не думал, что в 2018 году попаду сам на Олимпиаду, - сказал Капризов. - Думаю, это будет великолепное время.

Меня удивило, что все в одном месте едят, мне это непривычно, я в первый раз здесь. Кто был, наверное, уже знали. Все живут рядом друг с другом, рядом ходят, это интересно. Корейские блюда чуть-чуть попробовал, на нее запрета вроде бы нет. (Игорь РАБИНЕР)