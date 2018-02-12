Кирилл Капризов: "С первым матчем на Олимпиаде уйдет все волнение"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил, что команде важно подойти к старту Олимпиады-2018 в хорошем физическом состоянии. Он также добавил, что все игроки понимают друг друга на льду.



– Главное – начать играть, с первым матчем уйдет все волнение. Нам важно подойти к старту турнира в хорошем физическом состоянии и в плане тактики, – сказал Капризов. – У нас были контрольные матчи, смотрели и большинство, и меньшинство, где нужно добавить. С каждым днем состояние становится лучше.

Взаимопонимание с Шипачевым? У нас все друг друга хорошо понимают. (Игорь РАБИНЕР)

Мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне проведут первый матч 14 февраля против Словакии.

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