Кирилл Капризов: "Рекорд Ковальчука? Молодчик Илюха"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после матча против США (4:0) на Олимпийских играх-2018 отметил, что получилась хорошая встреча. Форвард также добавил, что россияне стараются прибавлять каждую игру.

– Нам показалось или все действительно складывалось легко?

– Нет. Хорошая игра была.

– Кого назвали бы игроком матча?

– Всю команду.

– Ковальчук побил рекорд Павла Буре.

– Здорово. Молодчик Илюха.

– Что скажете о Коле Прохоркине?

– Красава, вся команда – молодцы. Без разницы, кто забивает.

– Когда стало понятно, что не отпустите?

– Всю игру играть старались хорошо и до конца игры.

– Нам показалось в новых звеньях по-другому стали действовать. Действительно?

– Стараемся каждую игру прибавлять. Хорошо, что так получилось.

– Во втором периоде подсели из-за удалений?

– Не знаю, удаления были и у нас. Меньшинство сработало, пацаны – красавцы, пластались.

– Как еда в Корее?

– Все хорошо, и всех устраивает. Сейчас не до еды, про игры надо думать. (Юрий ГОЛЫШАК)

Напомним, что Ковальчук оформил дубль в матче против США, тем самым обогнав в списке лучших снайперов сборной России на Олимпиадах Павла Буре. Теперь на счету форварда 12 заброшенных шайб.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь