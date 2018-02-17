Кирилл Капризов: "Рекорд Ковальчука? Молодчик Илюха"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после матча против США (4:0) на Олимпийских играх-2018 отметил, что получилась хорошая встреча. Форвард также добавил, что россияне стараются прибавлять каждую игру.
– Нам показалось или все действительно складывалось легко?
– Нет. Хорошая игра была.
– Кого назвали бы игроком матча?
– Всю команду.
– Ковальчук побил рекорд Павла Буре.
– Здорово. Молодчик Илюха.
– Что скажете о Коле Прохоркине?
– Красава, вся команда – молодцы. Без разницы, кто забивает.
– Когда стало понятно, что не отпустите?
– Всю игру играть старались хорошо и до конца игры.
– Нам показалось в новых звеньях по-другому стали действовать. Действительно?
– Стараемся каждую игру прибавлять. Хорошо, что так получилось.
– Во втором периоде подсели из-за удалений?
– Не знаю, удаления были и у нас. Меньшинство сработало, пацаны – красавцы, пластались.
– Как еда в Корее?
– Все хорошо, и всех устраивает. Сейчас не до еды, про игры надо думать. (Юрий ГОЛЫШАК)
Напомним, что Ковальчук оформил дубль в матче против США, тем самым обогнав в списке лучших снайперов сборной России на Олимпиадах Павла Буре. Теперь на счету форварда 12 заброшенных шайб.
Boleijj protiv
Рекорд ставится на ЧМО. Очень важный рекорд.
18:55 17 февраля