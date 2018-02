Кирилл Капризов: "Кепок на льду не ждал. Может, не видели, что я три забросил"

Форвард сборной России Кирилл Капризов остался доволен игрой со Словенией (8:2) на Олимпиаде в Пхенчхане. В этом поединке нападающий забросил три шайбы.

– Второй матч на Олимпиаде и сразу хет-трик.

– Партнеры все сделали здорово, отдавали хорошо.

– Как играть в Павлом Дацюком?

– Я уже говорил, что в сборной отлично со всеми играть. Паша – сами знаете, что за игрок.

– С первых же смен вы кайф начали ловить втроем от взаимодействия?

– Сегодня вся команда здорово играла. Все молодцы, но есть еще, куда развиваться.

– Такое ощущение, что вы будто всю жизнь на Олимпиадах играли. Два матча – четыре шайбы.

– Нет, вам так кажется (смеется). Я же говорю, что партнеры все здорово сделали.

– Кепок на льду ждали?

– Нет. Может, не видели, что я три забросил. Шапка с одного сектора прилетела? Ну я не знаю, не видел.

– Кому хотели бы посвятить свои шайбы?

– Всем болельщикам, родителям, родственникам.

– После счета 2:0 не промелькнула мысль, что может произойти то же самое, что и в матче о Словакией (2:3)?

– Нет, если честно, не промелькнула. Когда забросили первую шайбу, стало полегче.

– Уже все сравнивают вас с Тойвоненом – кто сколько голов забил. Вы с ним знакомы?

– Да, виделись на Матче всех звезд. Но с моим английским – я его почти не знаю – чуть-чуть пообщались: "привет – привет", "how are you?" и все.

– Много сил потратили перед игрой с США?

– Мы на каждый матч настраиваемся, нужно просто отдохнуть, забыть эту игру уже и готовиться дальше.

– Разбор полетов после первого матча был серьезный?

– Он всегда серьезный у нас. (Игорь РАБИНЕР)

