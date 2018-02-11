Кари Саволайнен: "Словения потеряла половину ментальной силы без Копитара"

Главный тренер сборной Словении Кари Саволайнен считает большой потерей для команды отсутствие форварда "Лос-Анджелеса" Анже Копитара. Словенцы попали в одну группу с Россией, США и Словакией на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Да, соперники потеряли большое количество игроков из НХЛ, но у нас сейчас нет Анже Копитара, и в его лице мы потеряли половину ментальной силы команды, – цитирует "Р-Спорт" Саволайнена. – Турнир будет очень интересный, в составах команд те игроки, которые при условии участия НХЛ не попали бы в заявку. Они будут играть с огромным рвением, даже больше того, с которым обычно на Олимпиаде играют хоккеисты НХЛ.

Самым важным матчем для нас на турнире будет четвертый (первый в плей-офф). Мы остаемся маленькой хоккейной страной, мы должны бороться, чтобы отвоевать место под солнцем. Понятно, что из пяти матчей с канадцами мы точно проиграем четыре, но мы говорим всего об одном, в котором возможно все.

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