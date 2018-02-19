Кари Саволайнен: "Было бы здорово еще раз сыграть со сборной России"

Главный тренер сборной Словении Кари Саволайнен отметил, что мечтает второй раз сыграть против команды России на Олимпиаде в Пхенчхане и показать лучшую игру.

Сборная Словении во вторник сыграет против команды Норвегии в матче 1/8 финала, победитель которого встретится с командой России в четвертьфинале. На групповом этапе словенцы выиграли два матча из трех и заняли второе место в группе. Единственное поражение команда Саволайнена потерпела от сборной России – 2:8.

– Мы можем гордиться и быть счастливы тому, как провели групповой турнир, – цитирует "Р-Спорт" Саволайнена. – В то же время надо выжимать из себя больше, чтобы выиграть еще один матч, а потом – может быть, и еще один. Мы хотим большего, и, конечно, было бы здорово еще раз сыграть со сборной России. Если честно, я мечтаю об этом. Мы можем сыграть гораздо лучше на этот раз.

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