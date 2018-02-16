Капризов составил компанию Буре и Ковальчуку

Кирилл Капризов, забросивший три шайбы в ворота сборной Словении, сделал первый хет-трик российской сборной на Олимпиадах за 12 лет. Интересно, что до этого на хет-триках хоккеисты сборной никогда не останавливались. Илья Ковальчук в матче с латышами сделал покер, а Павел Буре в полуфинале с финнами смог забросить пять шайб. (Алексей МОРОЗ)

Самые результативные матчи российских хоккеистов на Олимпиаде