Капризов составил компанию Буре и Ковальчуку

Кирилл Капризов, забросивший три шайбы в ворота сборной Словении, сделал первый хет-трик российской сборной на Олимпиадах за 12 лет. Интересно, что до этого на хет-триках хоккеисты сборной никогда не останавливались. Илья Ковальчук в матче с латышами сделал покер, а Павел Буре в полуфинале с финнами смог забросить пять шайб. (Алексей МОРОЗ)
Самые результативные матчи российских хоккеистов на Олимпиаде
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Стадия
|
Счет
|
Кол-во
|
20.02.1998
|
Павел БУРЕ
|
Финляндия
|
1/2 финала
|
7:4
|
5
|
19.02.2006
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Латвия
|
группа
|
9:2
|
4
|
16.02.2018
|
Кирилл КАПРИЗОВ
|
Словения
|
группа
|
8:2
|
3