17:25 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Капризов составил компанию Буре и Ковальчуку

Кирилл Капризов, забросивший три шайбы в ворота сборной Словении, сделал первый хет-трик российской сборной на Олимпиадах за 12 лет. Интересно, что до этого на хет-триках хоккеисты сборной никогда не останавливались. Илья Ковальчук в матче с латышами сделал покер, а Павел Буре в полуфинале с финнами смог забросить пять шайб. (Алексей МОРОЗ)

Самые результативные матчи российских хоккеистов на Олимпиаде

Дата

Игрок

Соперник

Стадия

Счет

Кол-во

20.02.1998

Павел БУРЕ

Финляндия

1/2 финала

7:4

5

19.02.2006

Илья КОВАЛЬЧУК

Латвия

группа

9:2

4

16.02.2018

Кирилл КАПРИЗОВ

Словения

группа

8:2

3

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

 

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