Капризов надеется, что ему разрешат пропустить игру ЦСКА после Олимпиады

Форвард сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов надеется, что штаб армейцев разрешит ему пропустить матч КХЛ против "Северстали", который состоится 27 февраля. Сегодня национальная команда возвращается в Россию после победы на Олимпиаде-2018.
- Думаю, что точно дадут всем отдохнуть, - приводит ТАСС слова Капризова. - Полетим с хорошими ощущениями домой. Вся команда отметила победу хорошо. Всем большое спасибо за поздравления, было очень приятно.
Напомним, Россия в финале обыграла Германию (4:3 ОТ). Капризов стал автором победной шайбы в овертайме.
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Кирилл Капризов
vanya_only
Считаю что все сборники должны отойти от празднования и джет-лага.
13:22
Глупый
nailsh78 не представляю таких слов от Харламова 11:13 А его что зовут Валерий Харламов???
11:29
nailsh78
не представляю таких слов от Харламова
11:13
Генерал 123
После такого и КХЛ перестанет отпускать хоккеистов на олимпиаду и чемпионат мира.
09:45
Trezvy
Уже начал почивать на лаврах? Непрофессионально...
09:17
Zedoeg
Зазвездился. Шампанского и Монте-Карло захотелось. Видели таких.
07:57
историк Леха
Обязательно надо отдохнуть - скоро начнется борьба за Кубок Гагарина, да и чемпионат мира уже в мае.
07:35