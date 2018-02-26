Капризов надеется, что ему разрешат пропустить игру ЦСКА после Олимпиады

Форвард сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов надеется, что штаб армейцев разрешит ему пропустить матч КХЛ против "Северстали", который состоится 27 февраля. Сегодня национальная команда возвращается в Россию после победы на Олимпиаде-2018.

- Думаю, что точно дадут всем отдохнуть, - приводит ТАСС слова Капризова. - Полетим с хорошими ощущениями домой. Вся команда отметила победу хорошо. Всем большое спасибо за поздравления, было очень приятно.

Напомним, Россия в финале обыграла Германию (4:3 ОТ). Капризов стал автором победной шайбы в овертайме.