06:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Капризов надеется, что ему разрешат пропустить игру ЦСКА после Олимпиады

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Форвард сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов надеется, что штаб армейцев разрешит ему пропустить матч КХЛ против "Северстали", который состоится 27 февраля. Сегодня национальная команда возвращается в Россию после победы на Олимпиаде-2018.

- Думаю, что точно дадут всем отдохнуть, - приводит ТАСС слова Капризова. - Полетим с хорошими ощущениями домой. Вся команда отметила победу хорошо. Всем большое спасибо за поздравления, было очень приятно.

Напомним, Россия в финале обыграла Германию (4:3 ОТ). Капризов стал автором победной шайбы в овертайме.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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vanya_only

Считаю что все сборники должны отойти от празднования и джет-лага.

13:22

Глупый

nailsh78 не представляю таких слов от Харламова 11:13 А его что зовут Валерий Харламов???

11:29

nailsh78

не представляю таких слов от Харламова

11:13

Генерал 123

После такого и КХЛ перестанет отпускать хоккеистов на олимпиаду и чемпионат мира.

09:45

Trezvy

Уже начал почивать на лаврах? Непрофессионально...

09:17

Zedoeg

Зазвездился. Шампанского и Монте-Карло захотелось. Видели таких.

07:57

историк Леха

Обязательно надо отдохнуть - скоро начнется борьба за Кубок Гагарина, да и чемпионат мира уже в мае.

07:35

Олимпиада Live!
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