Канадский журналист: "Третье место на Олимпиаде - это не позор"

Колумнист The Toronto Star и TSN Брюс Артур в интервью "СЭ" заявил, что в Канаде никто не ждал высоких результатов от сборной на Олимпиаде-2018. Тем не менее, то, как канадцы проиграли Германии в полуфинале (3:4), он назвал позором.

- Это не позор, - отметил Артур. - Поймите, никто ничего не ждал от этой сборной. В том числе – я. Что действительно явилось позором – это то, как мы проиграли Германии. Мы увидели команду, которая не управляема. В которой тренер непонятно чем занимался. Которая не дисциплинирована. Которая, грубо говоря, мается фигней. Отвратительная игра со стороны сборной Канады. Отвратительная и кошмарная. Отвратительные действия со стороны Брюле и Клинкхаммера. (Игорь ЕРОНКО)

СКА сильнее олимпийской сборной России. И это не шутка