Канадский журналист: "Олимпийский турнир, конечно, страшно разочаровал"

Колумнист The Toronto Star и TSN Брюс Артур в интервью "СЭ" отметил, что защитник Кейл Макар отказался ехать на Олимпиаду-2018, так как не верил в успешное выступление этой сборной Канады. Также он признался, что олимпийский турнир в целом его разочаровал.

- Я в точности не знаю, почему Кейл Макар отказался от сборной Канады. Но вполне допускаю, что не хотел быть частью команды, которая ничего не стоит, - считает Артур. - Там должно было быть куда больше молодых парней. Но их не позвали. А если и позвали – они, видимо, отказались. Турнир, конечно, страшно разочаровал. С другой стороны, чего ожидать, если из 750 лучших игроков мира, играющих в НХЛ, никто не приехал? Ну, хорошо, Ковальчук, Дацюк, Капризов, Гусев легко вошли бы в этот список лучших. Но остальные-то? Тут было от силы 10 игроков, претендующих на то, чтобы в тот самый список войти. И большинство из них – в сборной России. Разве это не смешно? Представьте, как выглядели бы соревнования лыжников, если бы туда не приехали 750 лучших? Вот и я о том. Игроки как раз и показали на турнире, почему они не в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

СКА сильнее олимпийской сборной России. И это не шутка