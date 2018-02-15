Канадки обыграли американок на олимпийском хоккейном турнире

Женская сборная Канады обыграла США со счетом 2:1 в матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею. Эта победа позволила канадкам занять первое место в группе.
Олимпиада-2018
Хоккей
Женщины
Группа A
США – Канада – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Агоста-Марсиано – 2 (бол., Спунер, Дженнер), 27:18 – 0:1. Нерс – 1 (Ларок), 34:56 – 0:2. Койн – 2 (Декер), 40:23 – 1:2.
Нереализованный буллит: Дж. Ламуре (36:08, США).
Вратари: Руни (58:56) – Лакасс.
Штраф: 12 – 8.Броски: 45 (14+18+13) – 23 (12+6+5).
Судьи: Тимглас, Хове.
15 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.