10:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Канадка сняла медаль во время награждения после поражения в финале Олимпиады от США

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Хоккеистка сборной Канады эмоционально отреагировала на поражение от США (2:3 Б) в финале Олимпиады-2018. Она сняла серебряную медаль прямо во время церемонии награждения.

Ей надели медаль, и она тут же ее сняла, не дожидаясь, пока наградят ее подруг по команде.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Patera

maxcds Ты страну, в которой живёшь, не считаешь лучшей, сильнейшей и заслуживающей большего?

13:40

Patera

ИгорьНН После финалов ЛЧ, ЧМ, ЧЕ и пр. по футболу во время вручения медалей проигравшей команде чуть ли не половина команды снимает с шеи медали через пару секунд после рукопожатия с вручающим. Ни у кого это возмущения не вызывает, не так ли? Или это не одно и тоже?

13:07

ИгорьНН

==shpasic _____ ох, нужно их пожалеть и дать второй комплект золотых медалей, чтобы не плакали только. 12:06 ______ = А чего? Был же прецедент! Чёж не повторить-то?!? А, то, так жи абыднооо!!!!!

12:43

ИгорьНН

==Patera ____ ИгорьНН Если спортсмен просто снимает с себя медаль, то это не является жестом пренебрежения к чему и тем более к кому-либо. Важно, что он дальше с ней делать будет, не так ли? Тут некоторые "патриоты" предлагали выиграть в хоккее золото и демонстративно выкинуть в знак протеста. Разницу ощущаешь? Разочарование от результата и оскорбление... 11:40_____ == Во-первых: не стоит проявлять амикошонство по отношению к другим (это и канадки тоже касается). Во-вторых: проигрыш был по честным правилам? если да - прими, то, что заслужил. В-тетьих: Не нравиться то что заслужил - получи, и прими меры, к тому, чтобы завоевать большее в другой раз! В-четвёртых: На ЗОИ поехали добровольно канадки? Добровольно. Не надо демонстрировать пренебрежение к тому, в чем ты ДОБРОВОЛЬНО и на ОБЩЕПРИНЯТЫХ УСЛОВИЯХ обязался участвовать! заслуженное - прими с достоинством, без истерик! В-пятых: есть ритуал награждения, не надо им манкировать! И правы те, кто предлагает - дисквалифицировать за неуважение к заслуженным наградам! И тогда такие эмоциональные проявления - пропадут! В-шестых: что он дальше, после церемонии награждения, с нею делать будет: тут вот как раз - его дело! нНо после утверждённой церемонии! Как-то так. Ну, а идиоты бывают не только полезные... это про выкинуть. приехал, завоевал - далай как хочешь, но после публичных регламентированных мероприятий, и в индивидуальном порядке... хотя...

12:41

sailor1990

Конечно, обидно проигрывать в финале равной команде по буллитам.

12:30

shpasic

ох, нужно их пожалеть и дать второй комплект золотых медалей, чтобы не плакали только.

12:06

емен

американки выиграли по делу, так что ее награда это серебро !

11:44

Patera

ИгорьНН Если спортсмен просто снимает с себя медаль, то это не является жестом пренебрежения к чему и тем более к кому-либо. Важно, что он дальше с ней делать будет, не так ли? Тут некоторые "патриоты" предлагали выиграть в хоккее золото и демонстративно выкинуть в знак протеста. Разницу ощущаешь? Разочарование от результата и оскорбление...

11:40

75serg75

Зажравшиеся сволочи, что ещё сказать.

11:24

ИгорьНН

==Patera _____ karlikf1 Снятие - это не пренебрежение, выкинуть - да. Можно наоборот, снять, целовать, радоваться, поднимать вверх. Жест один и тот же. 11:08 ____== Странная логика - родить и убить, так же одно и тоже?

11:19

Patera

karlikf1 Снятие - это не пренебрежение, выкинуть - да. Можно наоборот, снять, целовать, радоваться, поднимать вверх. Жест один и тот же.

11:08

AndruFka

Дисквал кэнаков и бронзу сборной России

11:06

karlikf1

Считаю, что за это следует дисквалифицировать по тому основанию, что такое пренебрежительное поведение является проявлением неуважения к олимпийским наградам, причём прилюдно. Неважно, что человек делает и как поступает со своей медалькой в раздевалке, дома, или ещё где, важно его поведение на церемонии награждения, "на людях", что наз-ся. Ввести это правило дисквалификации во всех турнирах, по всем видам спорта. Прищучат одного, другого, третьего, остальные задумаются над тем: стоит ли демонстративно снимать с себя медаль, швырять её на трибуну или ещё что-то?

10:52

nailsh78

что тут нового ? уже и выбрасывали медали на трибуны - тоже мне новость от хз кого

10:43

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