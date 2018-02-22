Канадка сняла медаль во время награждения после поражения в финале Олимпиады от США

Хоккеистка сборной Канады эмоционально отреагировала на поражение от США (2:3 Б) в финале Олимпиады-2018. Она сняла серебряную медаль прямо во время церемонии награждения.

Ей надели медаль, и она тут же ее сняла, не дожидаясь, пока наградят ее подруг по команде.