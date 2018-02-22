Канадка сняла медаль во время награждения после поражения в финале Олимпиады от США

Хоккеистка сборной Канады эмоционально отреагировала на поражение от США (2:3 Б) в финале Олимпиады-2018. Она сняла серебряную медаль прямо во время церемонии награждения.
Ей надели медаль, и она тут же ее сняла, не дожидаясь, пока наградят ее подруг по команде.
Хоккеистка сборной Канады сняла серебряную медаль прямо во время церемонии награждения. Так она отреагировала на обидное поражение от США в финале pic.twitter.com/TmEKCi1tlw– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 22 февраля 2018 г.
Patera
maxcds Ты страну, в которой живёшь, не считаешь лучшей, сильнейшей и заслуживающей большего?
13:40
Patera
ИгорьНН После финалов ЛЧ, ЧМ, ЧЕ и пр. по футболу во время вручения медалей проигравшей команде чуть ли не половина команды снимает с шеи медали через пару секунд после рукопожатия с вручающим. Ни у кого это возмущения не вызывает, не так ли? Или это не одно и тоже?
13:07
ИгорьНН
==shpasic _____ ох, нужно их пожалеть и дать второй комплект золотых медалей, чтобы не плакали только. 12:06 ______ = А чего? Был же прецедент! Чёж не повторить-то?!? А, то, так жи абыднооо!!!!!
12:43
ИгорьНН
==Patera ____ ИгорьНН Если спортсмен просто снимает с себя медаль, то это не является жестом пренебрежения к чему и тем более к кому-либо. Важно, что он дальше с ней делать будет, не так ли? Тут некоторые "патриоты" предлагали выиграть в хоккее золото и демонстративно выкинуть в знак протеста. Разницу ощущаешь? Разочарование от результата и оскорбление... 11:40_____ == Во-первых: не стоит проявлять амикошонство по отношению к другим (это и канадки тоже касается). Во-вторых: проигрыш был по честным правилам? если да - прими, то, что заслужил. В-тетьих: Не нравиться то что заслужил - получи, и прими меры, к тому, чтобы завоевать большее в другой раз! В-четвёртых: На ЗОИ поехали добровольно канадки? Добровольно. Не надо демонстрировать пренебрежение к тому, в чем ты ДОБРОВОЛЬНО и на ОБЩЕПРИНЯТЫХ УСЛОВИЯХ обязался участвовать! заслуженное - прими с достоинством, без истерик! В-пятых: есть ритуал награждения, не надо им манкировать! И правы те, кто предлагает - дисквалифицировать за неуважение к заслуженным наградам! И тогда такие эмоциональные проявления - пропадут! В-шестых: что он дальше, после церемонии награждения, с нею делать будет: тут вот как раз - его дело! нНо после утверждённой церемонии! Как-то так. Ну, а идиоты бывают не только полезные... это про выкинуть. приехал, завоевал - далай как хочешь, но после публичных регламентированных мероприятий, и в индивидуальном порядке... хотя...
12:41
sailor1990
Конечно, обидно проигрывать в финале равной команде по буллитам.
12:30
shpasic
ох, нужно их пожалеть и дать второй комплект золотых медалей, чтобы не плакали только.
12:06
емен
американки выиграли по делу, так что ее награда это серебро !
11:44
Patera
ИгорьНН Если спортсмен просто снимает с себя медаль, то это не является жестом пренебрежения к чему и тем более к кому-либо. Важно, что он дальше с ней делать будет, не так ли? Тут некоторые "патриоты" предлагали выиграть в хоккее золото и демонстративно выкинуть в знак протеста. Разницу ощущаешь? Разочарование от результата и оскорбление...
11:40
75serg75
Зажравшиеся сволочи, что ещё сказать.
11:24
ИгорьНН
==Patera _____ karlikf1 Снятие - это не пренебрежение, выкинуть - да. Можно наоборот, снять, целовать, радоваться, поднимать вверх. Жест один и тот же. 11:08 ____== Странная логика - родить и убить, так же одно и тоже?
11:19
Patera
karlikf1 Снятие - это не пренебрежение, выкинуть - да. Можно наоборот, снять, целовать, радоваться, поднимать вверх. Жест один и тот же.
11:08
AndruFka
Дисквал кэнаков и бронзу сборной России
11:06
karlikf1
Считаю, что за это следует дисквалифицировать по тому основанию, что такое пренебрежительное поведение является проявлением неуважения к олимпийским наградам, причём прилюдно. Неважно, что человек делает и как поступает со своей медалькой в раздевалке, дома, или ещё где, важно его поведение на церемонии награждения, "на людях", что наз-ся. Ввести это правило дисквалификации во всех турнирах, по всем видам спорта. Прищучат одного, другого, третьего, остальные задумаются над тем: стоит ли демонстративно снимать с себя медаль, швырять её на трибуну или ещё что-то?
10:52
nailsh78
что тут нового ? уже и выбрасывали медали на трибуны - тоже мне новость от хз кого
10:43