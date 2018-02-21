17:25 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Канаде хватило одной шайбы для выхода в полуфинал Олимпиады

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Сборная Канады одержала непростую победу над Финляндией со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2018. Единственную шайбу в этой встрече забил защитник Максим Норо.

Голкипер канадцев Бен Скривенс получил травму. Во втором периоде во время столкновения с нападающим соперника Вели-Матти Савинайненом. Скривенса заменил Кевин Пулен.

Олимпийские игры

1/4 финала

Канада – Финляндия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Норо – 2 (О`Делл), 40:55 – 1:0.

Вратари: Скривенс (Пулен, 24:17) – Коскинен (58:30).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 30 (4+18+8) – 21 (5+10+6).

Судьи: Ержабек, Оленин.

21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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h5smgheffqkshh

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

19:47 21 февраля

Русский Я

еще проще, шведы хоть как то бы в финале интригу подержали, проиграли, но исход матча был бы ясен только к концу второго периода. А так, уже после первых 20 минут можно забирать золото и топать домой.

19:32 21 февраля

ростовский свин

ярус73...не глупи, я ничего против нашей победы не имею,просто пишу какие сильные стороны я вижу у канады.... Нас в потенциальной игре с кленовыми ждет тяжелейший матч...

19:04 21 февраля

ярус73

ростовский свин - да ты сильно не бойся,главное за Русский хоккей болей а не за канадский.Вроде с Ростова.

18:56 21 февраля

ярус73

GoaLapagosS ДАЛЕЕ КЭНАКИ СОСНУТ У НЕМЧУРЫ В 1/2

18:53 21 февраля

ростовский свин

боюсь но победы над канадой не будет....

18:40 21 февраля

inspire

Есть мнение... И что характерно эта победа не улучшит нашу статистику в противостоянии с ...., так как официально это не будет сборная России) =============== кто то от этого огорчиться? я нет ... а вот не будет победы, и неважно над кем, огорчусь

18:37 21 февраля

ярус73

ЯЯ НАТЮРЛИХ . Праздник в германдии.

18:26 21 февраля

Есть мнение...

Предвкушаю повторение финала 1992 года сборная не пойми какой страны против сборной Канады.) И что характерно эта победа не улучшит нашу статистику в противостоянии с канадцами, так как официально это не будет сборная России)

18:24 21 февраля

9lFCSM

yyyc

17:35 21 февраля

ростовский свин

нет -абсолютно заслуженная победа канады -но это все ерунда -ШВЕДЫ едут ДОМОЙ,,,,,,,!!!!!!!!!!ДОЙЧИ вы красавцы не зря я вчера вспоминал 2002 год....

17:33 21 февраля

HarryAngel

Ну что, зашибись у нас сетка??? канаки уже в финале, а мы ... )))))

17:32 21 февраля

Сутра Бодуныч

Отскочили Канадцы.Фины посимпатичней были.

17:30 21 февраля

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