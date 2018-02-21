Канаде хватило одной шайбы для выхода в полуфинал Олимпиады

Сборная Канады одержала непростую победу над Финляндией со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2018. Единственную шайбу в этой встрече забил защитник Максим Норо.
Голкипер канадцев Бен Скривенс получил травму. Во втором периоде во время столкновения с нападающим соперника Вели-Матти Савинайненом. Скривенса заменил Кевин Пулен.
Олимпийские игры
1/4 финала
Канада – Финляндия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Норо – 2 (О`Делл), 40:55 – 1:0.
Вратари: Скривенс (Пулен, 24:17) – Коскинен (58:30).
Штраф: 6 – 4.
Броски: 30 (4+18+8) – 21 (5+10+6).
Судьи: Ержабек, Оленин.
21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
19:47 21 февраля
Русский Я
еще проще, шведы хоть как то бы в финале интригу подержали, проиграли, но исход матча был бы ясен только к концу второго периода. А так, уже после первых 20 минут можно забирать золото и топать домой.
19:32 21 февраля
ростовский свин
ярус73...не глупи, я ничего против нашей победы не имею,просто пишу какие сильные стороны я вижу у канады.... Нас в потенциальной игре с кленовыми ждет тяжелейший матч...
19:04 21 февраля
ярус73
ростовский свин - да ты сильно не бойся,главное за Русский хоккей болей а не за канадский.Вроде с Ростова.
18:56 21 февраля
ярус73
GoaLapagosS ДАЛЕЕ КЭНАКИ СОСНУТ У НЕМЧУРЫ В 1/2
18:53 21 февраля
ростовский свин
боюсь но победы над канадой не будет....
18:40 21 февраля
inspire
Есть мнение... И что характерно эта победа не улучшит нашу статистику в противостоянии с ...., так как официально это не будет сборная России) =============== кто то от этого огорчиться? я нет ... а вот не будет победы, и неважно над кем, огорчусь
18:37 21 февраля
ярус73
ЯЯ НАТЮРЛИХ . Праздник в германдии.
18:26 21 февраля
Есть мнение...
Предвкушаю повторение финала 1992 года сборная не пойми какой страны против сборной Канады.) И что характерно эта победа не улучшит нашу статистику в противостоянии с канадцами, так как официально это не будет сборная России)
18:24 21 февраля
9lFCSM
yyyc
17:35 21 февраля
ростовский свин
нет -абсолютно заслуженная победа канады -но это все ерунда -ШВЕДЫ едут ДОМОЙ,,,,,,,!!!!!!!!!!ДОЙЧИ вы красавцы не зря я вчера вспоминал 2002 год....
17:33 21 февраля
HarryAngel
Ну что, зашибись у нас сетка??? канаки уже в финале, а мы ... )))))
17:32 21 февраля
Сутра Бодуныч
Отскочили Канадцы.Фины посимпатичней были.
17:30 21 февраля