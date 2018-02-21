Канаде хватило одной шайбы для выхода в полуфинал Олимпиады

Сборная Канады одержала непростую победу над Финляндией со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2018. Единственную шайбу в этой встрече забил защитник Максим Норо.

Голкипер канадцев Бен Скривенс получил травму. Во втором периоде во время столкновения с нападающим соперника Вели-Матти Савинайненом. Скривенса заменил Кевин Пулен.

Олимпийские игры

1/4 финала

Канада – Финляндия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Норо – 2 (О`Делл), 40:55 – 1:0.

Вратари: Скривенс (Пулен, 24:17) – Коскинен (58:30).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 30 (4+18+8) – 21 (5+10+6).

Судьи: Ержабек, Оленин.

21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.