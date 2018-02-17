Канадцы впервые с 2010 года потерпели поражение на Олимпиаде

Сборная Канады впервые с 2010 года потерпела поражение на Олимпийских играх. Сегодня, 17 февраля, североамериканцы уступили Чехии (2:3 Б).
В последний раз "кленовые листья" проиграли на Играх-2010, уступив США (3:5). С того матча прошло 7 лет и 11 месяцев. После поражения от американцев Канада одержала 11 побед подряд, выиграв два олимпийских золота.
П_о_в_а_р
ОАР-овцы -- гоу хоум КРРРРРРААААААААсавы канаки с чехами..... Такую аккуратненькую ничейку сгоняли в ОСНОВНОЕ время!!!! Теперь если словаки -- не дураки и "сделают" словению в основное время, то придётся конско--газовым ОАР--овца пыхтеть в 1/8.... ----------------------------------- +100500. А если ещё наконец та затопят в квартире твоей - то вааще у ватка сгорит фсия.))
11:20
ОАР-овцы -- гоу хоум
КРРРРРРААААААААсавы канаки с чехами..... Такую аккуратненькую ничейку сгоняли в ОСНОВНОЕ время!!!! Теперь если словаки -- не дураки и "сделают" словению в основное время, то придётся конско--газовым ОАР--овца пыхтеть в 1/8....
10:45
DKB_bandito
И у свиньи есть сердце ))
10:23
Солёный
BS59 ... давай сначала Мутко с Жуковым посадим, а потом на МОК двинем ))))
10:19
Якут Хан
Вор должен сидеть в тюрьме! В петушиную стаю его))))
10:14
BS59
да и вся олимпиада если честно пр МОКовском беспределе дерьмовая! насрал этот МОК в душу Корее пора завершать контакты с этой нацисткой организацией которую возглавляет вор и расист Бах! доказательства ? а у меня как у членов этого МОК просто вот такое мнение что он жулик и вор!
09:47
inachipoch
Сравнивать Канаду из НХЛ и эту - полный бред. Хотя, о чём я.
09:40