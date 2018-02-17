Канадцы впервые с 2010 года потерпели поражение на Олимпиаде

Сборная Канады впервые с 2010 года потерпела поражение на Олимпийских играх. Сегодня, 17 февраля, североамериканцы уступили Чехии (2:3 Б).

В последний раз "кленовые листья" проиграли на Играх-2010, уступив США (3:5). С того матча прошло 7 лет и 11 месяцев. После поражения от американцев Канада одержала 11 побед подряд, выиграв два олимпийских золота.