09:28 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Канадцы впервые с 2010 года потерпели поражение на Олимпиаде

7

Сборная Канады впервые с 2010 года потерпела поражение на Олимпийских играх. Сегодня, 17 февраля, североамериканцы уступили Чехии (2:3 Б).

В последний раз "кленовые листья" проиграли на Играх-2010, уступив США (3:5). С того матча прошло 7 лет и 11 месяцев. После поражения от американцев Канада одержала 11 побед подряд, выиграв два олимпийских золота.

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

ОАР-овцы -- гоу хоум КРРРРРРААААААААсавы канаки с чехами..... Такую аккуратненькую ничейку сгоняли в ОСНОВНОЕ время!!!! Теперь если словаки -- не дураки и "сделают" словению в основное время, то придётся конско--газовым ОАР--овца пыхтеть в 1/8.... ----------------------------------- +100500. А если ещё наконец та затопят в квартире твоей - то вааще у ватка сгорит фсия.))

11:20

ОАР-овцы -- гоу хоум

КРРРРРРААААААААсавы канаки с чехами..... Такую аккуратненькую ничейку сгоняли в ОСНОВНОЕ время!!!! Теперь если словаки -- не дураки и "сделают" словению в основное время, то придётся конско--газовым ОАР--овца пыхтеть в 1/8....

10:45

DKB_bandito

И у свиньи есть сердце ))

10:23

Солёный

BS59 ... давай сначала Мутко с Жуковым посадим, а потом на МОК двинем ))))

10:19

Якут Хан

Вор должен сидеть в тюрьме! В петушиную стаю его))))

10:14

BS59

да и вся олимпиада если честно пр МОКовском беспределе дерьмовая! насрал этот МОК в душу Корее пора завершать контакты с этой нацисткой организацией которую возглавляет вор и расист Бах! доказательства ? а у меня как у членов этого МОК просто вот такое мнение что он жулик и вор!

09:47

inachipoch

Сравнивать Канаду из НХЛ и эту - полный бред. Хотя, о чём я.

09:40

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!