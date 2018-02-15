Канада победила Швейцарию, Бурк и Вольски забросили по две шайбы

Сборная Канады уверенно обыграла команду Швейцарии со счетом 5:1 в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. В составе победителей по дублю оформили Рене Бурк и Войтек Вольски, три голевые передачи сделал Дерек Рой.

Олимпийские игры-2018

Группа А

Швейцария – Канада – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Бурк - 1 (Ли, Рой), 2:57 - 0:1. Норо - 1 (бол., Ли, Рой), 7:30 - 0:2. Бурк - 2 (бол., Рой), 25:00 - 0:3. Вольски - 1 (Норо), 25:52 - 0:4. Мозер - 1 (бол., Рюфенахт, Амбюль), 47:33 - 1:4. Вольски - 2 (п.в., Келли, Эббетт), 54:53 - 1:5.

Вратари: Дженони (Хиллер, 25:52, 47:20 - 47:33, 54:10 - 54:53) - Скривенс.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 29 (8+9+12) - 28 (7+14+7).

Судьи: Ержабек, Оленин.

15 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.