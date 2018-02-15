Канада победила Швейцарию, Бурк и Вольски забросили по две шайбы

Сборная Канады уверенно обыграла команду Швейцарии со счетом 5:1 в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. В составе победителей по дублю оформили Рене Бурк и Войтек Вольски, три голевые передачи сделал Дерек Рой.
Олимпийские игры-2018
Группа А
Швейцария – Канада – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Бурк - 1 (Ли, Рой), 2:57 - 0:1. Норо - 1 (бол., Ли, Рой), 7:30 - 0:2. Бурк - 2 (бол., Рой), 25:00 - 0:3. Вольски - 1 (Норо), 25:52 - 0:4. Мозер - 1 (бол., Рюфенахт, Амбюль), 47:33 - 1:4. Вольски - 2 (п.в., Келли, Эббетт), 54:53 - 1:5.
Вратари: Дженони (Хиллер, 25:52, 47:20 - 47:33, 54:10 - 54:53) - Скривенс.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 29 (8+9+12) - 28 (7+14+7).
Судьи: Ержабек, Оленин.
15 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Neil
Спасибо!
21:11 15 февраля
IDOL
Весь состав: Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Джастин Питерс («Кёльн», DEL), Кевин Пулен («Медвешчак», EBEL). Защитники: Стефан Эллиотт («ХВ-71», SHL), Чарльз Дженовей («Лада», КХЛ), Коди Голубефф («Стоктон Хит», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн, КХЛ), Крис Ли («Металлург» Мг, КХЛ), Максим Норо («Бёрн», NLA), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столери («Динамо» Р, КХЛ). Нападающие: Рене Бурк («Юргорден», SHL), Жильбер Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эндрю Эббетт («Бёрн», NLA), Куинтон Хауден («Динамо» Мн, КХЛ), Крис Келли («Бельвиль», AHL), Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер («Лугано», NLA), Эрик О`Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд («Бёрн», NLA), Дерек Рой («Линчёпинг», SHL), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри», AHL), Войтек Вольски («Металлург» Мг, КХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ).
18:33 15 февраля
IDOL
Из КХЛ там много и европейских лиг.
18:30 15 февраля
Neil
слушайте, а кто в курсе, из кого там сборная собрана, чисто из АХЛовцев или там из других лиг кто есть? Есть ли ветераны, опытные кто нибудь?
18:17 15 февраля
ростовский свин
потому что швейцарцы тупо несобирались занимать первое место и выходить напрямую в 1,4, а кто то собирался...
18:02 15 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
швейцарцы сдали игру заранее и тупо готовятся к чехам и плейофф))) и не верещат по поводу поражения)))
17:55 15 февраля
Andvaraforce
Швейцарцы сняли вратаря за 5 минут до конца при счёте 1-4? Смельчаки!
17:43 15 февраля