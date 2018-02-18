Канада победила Корею и напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Канады выиграла у Кореи в матче группового турнира Олимпиады-2018. Канадцы уступили первое место в группе Чехии, но показали лучший результат среди команд, ставших вторыми, и напрямую вышли в четвертьфинал.

Соперник Канады по 1/4 финала определится в матче Финляндия - Корея.

Олимпийские игры

Групповой турнир

Группа A

Канада - Корея - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Томас - 1 (Геноуэй, Вольски), 7:36 - 1:0. О`Делл - 1 (Граньяни, Клинкхаммер), 34:22 - 2:0. Лапьер - 1 (Рой), 43:43 - 3:0. Брюле - 1 (бол., Ли, Рой), 58:02 - 4:0.

Вратари: Пулен - Далтон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 49 (18+14+17) - 19 (5+8+6).

Судьи: Кубуш, Штрикер.

Каннын. Gangneung Hockey Centre.