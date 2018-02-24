17:34 24 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Канада победила Чехию и выиграла бронзу Олимпиады

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Сборная Канады обыграла команду Чехии со счетом 6:4 в матче за третье место Олимпийских игр-2018

Отметим, что канадцы в третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Игр. Последние две Олимпиады эта сборная выигрывала турнир. Чешская сборная осталась без медалей третью Олимпиаду подряд.

В составе победителей по две шайбы забросили Крис Келли и Эндрю Эббет, также отличились Дерек Рой и Куинтон Хауден. У чехов забили Мартин Ружичка и Ян Коварж, три (2+1) очка в этой встрече набрал Роман Червенка.

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Чехия – Канада – 4:6 (1:3, 0:0, 3:3)

Голы: Эббетт - 1 (бол., Робинсон, Граньяни), 8:57 - 0:1. Ружичка - 1 (Червенка), 9:13 - 1:1. Келли - 1 (Голубеф, Клинкхаммер), 9:28 - 1:2. Рой - 2 (Козун, Бурк), 15:57 - 1:3. Эббетт - 2 (Козун, Голубеф), 45:50 - 1:4. Коварж - 2 (Горак, Ржепик), 46:36 - 2:4. Келли - 2 (Клинкхаммер), 49:37 - 2:5. Вольски - 3 (Хауден), 55:23 - 2:6. Червенка - 2 (Накладал, Мертль), 56:26 - 3:6. Червенка - 3 (бол., Горак, Мозик), 57:55 - 4:6.

Вратари: Францоуз (57:00 - 57:55, 58:16) - Пулен.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (15+5+14) - 26 (9+8+9).

Судьи: Майер, Оленин.

24 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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Последний Легион

Damir73 ___ Сын ___________________________________________ Я посмотрел, ты ошибся, вот информация: СМИ. Интервью Мартина Ружички «Комсомольской правде». 22 июля 2014: Когда мне было 4 года, отец отвел меня в секцию в родном городке Бероун. Папа и сам был игроком, но в 20 лет закончил с карьерой. Тогда перед ним встал выбор – либо спорт, либо образование. Отец предпочел второе.

23:10 24 февраля

Damir73

Последний Легион:Сын

21:30 24 февраля

Электросталец

dentalg, тот Владимир Ружичка был, Мартин никем не приходится ему (однофамилец)

19:31 24 февраля

Последний Легион

dentalg __ У чехов Ружичка забил? Он же еще в 80-х у них забивал ___________________________________ Однофамилец просто.

19:30 24 февраля

dentalg

У чехов Ружичка забил? Он же еще в 80-х у них забивал

19:10 24 февраля

ярус73

Ded vsegda odet с канадцами было бы интересней играть.))))) С немчурой тоже интересно будет,закон спорта в финале борятся сильнейшие.

18:49 24 февраля

Lars Berger

НХЛ-овцы показали бы красивейшую игру и выиграли бы не 6-4, а 7-4...)

18:47 24 февраля

aech_63

Закономерный итог для чешского говнохоккея

18:38 24 февраля

Mavr03

Да,давненько так листья не обсерались! )))) Теперь завоют привычную песню про студентов!

18:15 24 февраля

Последний Легион

Классный матч! Жаль, что канадцы немцам проиграли..

17:58 24 февраля

Эугенио

Канадцы- сволочи, такой финал испоганили.

17:55 24 февраля

Джон....Сильвер

Какие разные чехи вчера с Россией и сегодня с Канадой...

17:49 24 февраля

Romka3101

КХЛ-овсский турнирчик

17:40 24 февраля

Электросталец

не потянули чехонте, все слабее у них хоккей

17:37 24 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Францоуз - величайший вратарь современности))) Гашек и рядом не стоял)))

17:37 24 февраля

Ded vsegda odet

в финале чем с немцами.

17:35 24 февраля

fifa_guru

Отличный матч. Третий период за чехами, первый и второй - за кэнаками. в общем, по делу все. хотя чехов немного жаль..

17:35 24 февраля

Ded vsegda odet

с канадцами было бы интересней играть.

17:35 24 февраля

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