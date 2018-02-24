Канада победила Чехию и выиграла бронзу Олимпиады

Сборная Канады обыграла команду Чехии со счетом 6:4 в матче за третье место Олимпийских игр-2018.
Отметим, что канадцы в третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Игр. Последние две Олимпиады эта сборная выигрывала турнир. Чешская сборная осталась без медалей третью Олимпиаду подряд.
В составе победителей по две шайбы забросили Крис Келли и Эндрю Эббет, также отличились Дерек Рой и Куинтон Хауден. У чехов забили Мартин Ружичка и Ян Коварж, три (2+1) очка в этой встрече набрал Роман Червенка.
Олимпийские игры
Матч за 3-е место
Чехия – Канада – 4:6 (1:3, 0:0, 3:3)
Голы: Эббетт - 1 (бол., Робинсон, Граньяни), 8:57 - 0:1. Ружичка - 1 (Червенка), 9:13 - 1:1. Келли - 1 (Голубеф, Клинкхаммер), 9:28 - 1:2. Рой - 2 (Козун, Бурк), 15:57 - 1:3. Эббетт - 2 (Козун, Голубеф), 45:50 - 1:4. Коварж - 2 (Горак, Ржепик), 46:36 - 2:4. Келли - 2 (Клинкхаммер), 49:37 - 2:5. Вольски - 3 (Хауден), 55:23 - 2:6. Червенка - 2 (Накладал, Мертль), 56:26 - 3:6. Червенка - 3 (бол., Горак, Мозик), 57:55 - 4:6.
Вратари: Францоуз (57:00 - 57:55, 58:16) - Пулен.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 34 (15+5+14) - 26 (9+8+9).
Судьи: Майер, Оленин.
24 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Последний Легион
Damir73 ___ Сын ___________________________________________ Я посмотрел, ты ошибся, вот информация: СМИ. Интервью Мартина Ружички «Комсомольской правде». 22 июля 2014: Когда мне было 4 года, отец отвел меня в секцию в родном городке Бероун. Папа и сам был игроком, но в 20 лет закончил с карьерой. Тогда перед ним встал выбор – либо спорт, либо образование. Отец предпочел второе.
23:10 24 февраля
Damir73
Последний Легион:Сын
21:30 24 февраля
Электросталец
dentalg, тот Владимир Ружичка был, Мартин никем не приходится ему (однофамилец)
19:31 24 февраля
Последний Легион
dentalg __ У чехов Ружичка забил? Он же еще в 80-х у них забивал ___________________________________ Однофамилец просто.
19:30 24 февраля
dentalg
У чехов Ружичка забил? Он же еще в 80-х у них забивал
19:10 24 февраля
ярус73
Ded vsegda odet с канадцами было бы интересней играть.))))) С немчурой тоже интересно будет,закон спорта в финале борятся сильнейшие.
18:49 24 февраля
Lars Berger
НХЛ-овцы показали бы красивейшую игру и выиграли бы не 6-4, а 7-4...)
18:47 24 февраля
aech_63
Закономерный итог для чешского говнохоккея
18:38 24 февраля
Mavr03
Да,давненько так листья не обсерались! )))) Теперь завоют привычную песню про студентов!
18:15 24 февраля
Последний Легион
Классный матч! Жаль, что канадцы немцам проиграли..
17:58 24 февраля
Эугенио
Канадцы- сволочи, такой финал испоганили.
17:55 24 февраля
Джон....Сильвер
Какие разные чехи вчера с Россией и сегодня с Канадой...
17:49 24 февраля
Romka3101
КХЛ-овсский турнирчик
17:40 24 февраля
Электросталец
не потянули чехонте, все слабее у них хоккей
17:37 24 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Францоуз - величайший вратарь современности))) Гашек и рядом не стоял)))
17:37 24 февраля
Ded vsegda odet
в финале чем с немцами.
17:35 24 февраля
fifa_guru
Отличный матч. Третий период за чехами, первый и второй - за кэнаками. в общем, по делу все. хотя чехов немного жаль..
17:35 24 февраля
Ded vsegda odet
с канадцами было бы интересней играть.
17:35 24 февраля