Канада победила Чехию и выиграла бронзу Олимпиады

Сборная Канады обыграла команду Чехии со счетом 6:4 в матче за третье место Олимпийских игр-2018.

Отметим, что канадцы в третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Игр. Последние две Олимпиады эта сборная выигрывала турнир. Чешская сборная осталась без медалей третью Олимпиаду подряд.

В составе победителей по две шайбы забросили Крис Келли и Эндрю Эббет, также отличились Дерек Рой и Куинтон Хауден. У чехов забили Мартин Ружичка и Ян Коварж, три (2+1) очка в этой встрече набрал Роман Червенка.

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Чехия – Канада – 4:6 (1:3, 0:0, 3:3)

Голы: Эббетт - 1 (бол., Робинсон, Граньяни), 8:57 - 0:1. Ружичка - 1 (Червенка), 9:13 - 1:1. Келли - 1 (Голубеф, Клинкхаммер), 9:28 - 1:2. Рой - 2 (Козун, Бурк), 15:57 - 1:3. Эббетт - 2 (Козун, Голубеф), 45:50 - 1:4. Коварж - 2 (Горак, Ржепик), 46:36 - 2:4. Келли - 2 (Клинкхаммер), 49:37 - 2:5. Вольски - 3 (Хауден), 55:23 - 2:6. Червенка - 2 (Накладал, Мертль), 56:26 - 3:6. Червенка - 3 (бол., Горак, Мозик), 57:55 - 4:6.

Вратари: Францоуз (57:00 - 57:55, 58:16) - Пулен.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (15+5+14) - 26 (9+8+9).

Судьи: Майер, Оленин.

24 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.