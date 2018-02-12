Канада обыграла Швецию в товарищеском матче перед Олимпиадой

Сборная Канады оказалась сильнее Швеции в товарищеском матче перед Олимпиадой-2018. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Отметим, что канадцы начнут выступление на Олимпиаде 15 февраля. Они сыграют со Швейцарией. Швеция же встретится с Норвегией.