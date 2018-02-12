10:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Канада обыграла Швецию в товарищеском матче перед Олимпиадой

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Сборная Канады оказалась сильнее Швеции в товарищеском матче перед Олимпиадой-2018. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Отметим, что канадцы начнут выступление на Олимпиаде 15 февраля. Они сыграют со Швейцарией. Швеция же встретится с Норвегией.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

 
 
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Igrok Igorek

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