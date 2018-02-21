Канада и Финляндия играют в четвертьфинале Олимпиады. На трибунах - пустота

Посмотрите, сколько народу пришло на статусный, казалось бы, четвертьфинал Канада - Финляндия. Посещаемость хоккейного турнира в Пхенчхане - настоящая катастрофа. В группе в среднем было 4900, сегодня на глазок ещё меньше. Хотя и США - Чехия, и Канада - Финляндия - интриги. pic.twitter.com/je8rbnTgAW