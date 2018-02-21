Канада и Финляндия играют в четвертьфинале Олимпиады. На трибунах - пустота

Посещаемость хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане оказалась на низком уровне. В эти минуты на Играх проходит матч 1/4 финала между сборными Канады и Финляндии, однако трибуны практически пустые, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
Средняя посещаемость в групповом турнире составляла 4900 зрителей.
Посмотрите, сколько народу пришло на статусный, казалось бы, четвертьфинал Канада - Финляндия. Посещаемость хоккейного турнира в Пхенчхане - настоящая катастрофа. В группе в среднем было 4900, сегодня на глазок ещё меньше. Хотя и США - Чехия, и Канада - Финляндия - интриги. pic.twitter.com/je8rbnTgAW– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 февраля 2018 г.
PvsZ
Ну так вы ещё более невнятные составы привезите. Надо, чтобы вслед за НХЛ своим игрокам запретили участвовать ещё КХЛ, АХЛ, Чешская экстралига, Лига восточного побережья, все канадские юниорские лиги, немецкая, шведская и швейцарская лига. А, ещё олимпиаду надо проводить в Мозамбике, и пару десятков игроков дисквалифицировать просто так. Вот тогда точно будет аншлаг.
19:08 21 февраля
Есть мнение...
Я бы тоже не пошел смотреть такой хоккей(. Полный провал ИИХФ и МОК. НХЛ показал им, кто законодатель мод в хоккее, но с ними очень трудно договориться, алчные собаки, каждый шаг - доллар. К сожалению, для любого коммерчески успешного вида спорта, Олимпиада не представляет никакой ценности. Возьмите футбол, теннис и т.д. Скоро и биатлон сожрут коммерческие старты.
18:37 21 февраля
aech_63
УБОГОЕ ЗРЕЛИЩЕ1 НА трибунах уныние
16:26 21 февраля