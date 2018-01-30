Иван Телегин: "Нынешняя сборная России по-хорошему сильная и дерзкая"

Нападающий сборной России Иван Телегин в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане подчеркнул, что все хоккеисты, для которых Игры станут первыми, с нетерпением ждут выхода на лед. По словам форварда, нынешний состав национальной команды является сплавом молодости и опыта.

– Без кого нельзя представить сборную России? Таких людей много, – приводит RT слова Телегина. – Наверное, Павел Дацюк. Для этого человека будущая Олимпиада станет пятой. Просто невероятно! Не могу даже представить себе, что когда-нибудь догоню его по этому показателю. Пока самым большим достижением для меня было участие в Кубке мира, на котором мы противостояли самым сильным игрокам планеты.

Когда смотришь Олимпиаду по телевизору, это совсем другое. А лично получить вызов на турнир – нечто нереальное. Все ребята, для которых эти Игры станут первыми в карьере, с нетерпением ждут выхода на лед.

Нынешняя сборная по-хорошему сильная и дерзкая. В команде хватает как молодых, голодных до побед ребят, так и поигравших мастеров вроде Дацюка. Получается эдакий сплав молодости и опыта. Остается показать лучший хоккей.