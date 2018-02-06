Илья Воробьев: "Основная загрузка физической формы хоккеистов перед Играми уже прошла"

Тренер сборной России Илья Воробьев отметил, что команда правильно прилетела в Пхенчхан заранее перед Олимпийскими играми-2018. Он также добавил, что основная загрузка физической формы хоккеистов уже прошла.

– Хорошо, что прилетаем заранее. Пройдет смена часовых поясов, и все будет нормально, – сказал Воробьев. – Перед Олимпиадой еще будем работать на физику, но уже меньше. Основная загрузка физической формы уже прошла.

Сегодня мужская сборная России прилетела в Сеул на заключительный этап подготовки к соревнованиям. Команда Олега Знарка будет играть в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля.

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