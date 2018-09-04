Илья Ковальчук: "Суматоха с нашим флагом и гимном перед Олимпиадой придала мотивации нашим болельщикам"

Нападающий Илья Ковальчук, перешедший в "Лос-Анджелес", в интервью "России 24" подчеркнул, что на всю жизнь запомнил поддержку сборной России на Олимпиаде-2018. По его словам, награды за победу на олимпийском турнире занимают особое место.

– Все олимпийские награды хранятся в одном месте. Не буду говорить, где именно. Для любого спортсмена такие мероприятия, которые проводила ФХР, встреча с болельщиками на Манежной площади – это навсегда останется в памяти, – отметил Ковальчук. – Мы видели, как за нас переживали, болели. Вся эта суматоха с нашим флагом и гимном перед Олимпиадой придала еще больше мотивации нашим болельщикам. За поддержку им спасибо. А медаль и перстень – это память, это останется на всю жизнь. Это скорее для родных, для близких – чтобы они посмотрели, померили.