Илья Ковальчук: "Спасибо, страна. Вместе мы - сила"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) поблагодарил страну за поддержку. Подопечные Олега Знарка заняли первое место в своей группе и обеспечили себе выход в четвертьфинал.
"Спасибо Страна!!!!! Чувствуем вашу поддержку 🔝🔝👍🏻❤️! Вместе мы сила", - написал Ковальчук в Инстаграме.
Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Эугенио
Страна ОАЭ или ОАР?
23:19 17 февраля
SS-1525-Sergey
Крос ... 20:01 +++ Видишь, не только прочитал один из, но и даже прокомментировал. Так что вопрос твой отпал?
22:33 17 февраля
Весёлый©
Аахаххахахах. Заметьте, что не упоминает, какая страна и смайликов в виде флага не ставит. Прочитал методичку по поведению на играх атлетов из ОАР.
21:15 17 февраля
Крос
----SS-1525-Sergey, ты к Ковальчуку обращаешься, всерьёз думаешь, что он это когда-нибудь прочитает? Зачем всё это Илья писал мне тоже не очень понятно, но его хотя бы читают, судя по реакции. А эти разговаривают друг с другм, обращаясь к Ковальчуку
20:01 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Тамбовский волк --- тебе ""страна"".... Греби бабло дальше шабашник--белофлажник из ОАР........
19:50 17 февраля
palach-kabana
РЯЯ ПИДЕРАХИ ИЗМЕННИК РОДИНЫ РЯЯЯЯ
19:35 17 февраля
SS-1525-Sergey
Ты себя к нашей стране не причисляй, изменник! Ты на этих играх ей изменяешь.
19:34 17 февраля
Serenky25
За бабки и уксус сладкий. Удачи вам, ренегаты
19:07 17 февраля