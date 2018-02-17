18:55 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Илья Ковальчук: "Спасибо, страна. Вместе мы - сила"

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) поблагодарил страну за поддержку. Подопечные Олега Знарка заняли первое место в своей группе и обеспечили себе выход в четвертьфинал.

"Спасибо Страна!!!!! Чувствуем вашу поддержку 🔝🔝👍🏻❤️! Вместе мы сила", - написал Ковальчук в Инстаграме.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Эугенио

Страна ОАЭ или ОАР?

23:19 17 февраля

SS-1525-Sergey

Крос ... 20:01 +++ Видишь, не только прочитал один из, но и даже прокомментировал. Так что вопрос твой отпал?

22:33 17 февраля

Весёлый©

Аахаххахахах. Заметьте, что не упоминает, какая страна и смайликов в виде флага не ставит. Прочитал методичку по поведению на играх атлетов из ОАР.

21:15 17 февраля

Крос

----SS-1525-Sergey, ты к Ковальчуку обращаешься, всерьёз думаешь, что он это когда-нибудь прочитает? Зачем всё это Илья писал мне тоже не очень понятно, но его хотя бы читают, судя по реакции. А эти разговаривают друг с другм, обращаясь к Ковальчуку

20:01 17 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Тамбовский волк --- тебе ""страна"".... Греби бабло дальше шабашник--белофлажник из ОАР........

19:50 17 февраля

palach-kabana

РЯЯ ПИДЕРАХИ ИЗМЕННИК РОДИНЫ РЯЯЯЯ

19:35 17 февраля

SS-1525-Sergey

Ты себя к нашей стране не причисляй, изменник! Ты на этих играх ей изменяешь.

19:34 17 февраля

Serenky25

За бабки и уксус сладкий. Удачи вам, ренегаты

19:07 17 февраля

Олимпиада Live!
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