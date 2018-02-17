Илья Ковальчук: "Спасибо, страна. Вместе мы - сила"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) поблагодарил страну за поддержку. Подопечные Олега Знарка заняли первое место в своей группе и обеспечили себе выход в четвертьфинал.

"Спасибо Страна!!!!! Чувствуем вашу поддержку 🔝🔝👍🏻❤️! Вместе мы сила", - написал Ковальчук в Инстаграме.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь