Илья Ковальчук: "Россия и Америка сразятся за первое место"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды Словении (8:2) отметил, что после прошлой игры со Словакией (2:3) были сделаны правильные выводы.
Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих форвардов стало по 11 шайб. Однако Буре провел 12 матчей на Играх, а Ковальчук - 25.
- Приятно, что повторил рекорд Буре. Паша - один из величайших нападающий нашего хоккея, он за нас переживает, - отметил Ковальчук. - Перестановки пошли на пользу? Дай Бог. Хорошо, что много забили, и это делали разные линии. Сделали правильные выводы после прошлой игры. Там 5 минут делом занимались, тут - 60. Играть в этой сборной... олимпийской, ну вы меня поняли - это одно удовольствие. Игра с США будет за первое место. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
ИгорьНН
==dt - а Ковальчук из Питера? Я-то думал из Твери... да исчё - а он не в СпаМе (не люблю, "псевдонародную", но истина дороже!)) по мастерам заиграл? Нет? ну-ну... питерские...буга-га... ОДО (Ленинград)...
14:28 16 февраля
dt
Есть мнение, что Есть мнение... просто завистливое чмо, которому делать в жизни больше нечего, чем сидеть на сайте спартак-экспресс.ру и срать в комментах при виде фамилии Ковальчук... или ещё чьей из Питера.))
13:50 16 февраля
Есть мнение...
Мечта всей его жизни. Играть с американскими студентами за первое место в группе. Но это не точно)
13:46 16 февраля
gladiators79
что нам что словакам еще надо выиграть
13:45 16 февраля
bartoll
за какое нах 1-е?!? первое уже у словаков
13:37 16 февраля
ALEXEY959595
Даже если Россия выиграет у США, а Словакия у Словении, то Словакия опередит Россию по личной встрече. Так что Ковальчук опередил события рано
13:34 16 февраля