Илья Ковальчук: "Россия и Америка сразятся за первое место"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды Словении (8:2) отметил, что после прошлой игры со Словакией (2:3) были сделаны правильные выводы.

Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих форвардов стало по 11 шайб. Однако Буре провел 12 матчей на Играх, а Ковальчук - 25.

- Приятно, что повторил рекорд Буре. Паша - один из величайших нападающий нашего хоккея, он за нас переживает, - отметил Ковальчук. - Перестановки пошли на пользу? Дай Бог. Хорошо, что много забили, и это делали разные линии. Сделали правильные выводы после прошлой игры. Там 5 минут делом занимались, тут - 60. Играть в этой сборной... олимпийской, ну вы меня поняли - это одно удовольствие. Игра с США будет за первое место. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь