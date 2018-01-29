Илья Ковальчук: "Олимпиада, как день рождения МОК, куда кого-то приглашают, а кого-то нет"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что не понимает, по какой причине Международный олимпийский комитет не допустил к Играм-2018 ряд российских игроков. Решения МОК хоккеист сравнил с проведением дня рождения.

– Вы общались с теми ребятами, которые не получили приглашения на Олимпиаду?

– Конечно, они сильно расстроены. Олимпиада – мечта для каждого, – сказал Ковальчук. – Белов отыграл Олимпиаду и несколько чемпионатов мира после той ситуации, которая у него была. То, что произошло сейчас – загадка. Получается, что Олимпиада – как день рождения МОК, куда кого-то приглашают, а кому-то не повезло.

– Вчера была новость, что МОК создал специальную комиссию, которая будет следить за выполнением правил, созданных для нашей олимпийской команды. Одно из правил – ничего не выкладывать в соцсети...

– (перебивает) Вы следите за моим истаграммом? Следите. Будет интересно. Мы пока не знаем о таких ограничениях. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)