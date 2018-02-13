Илья Ковальчук: "НХЛ? Сейчас все мысли об Олимпиаде"

Нападающий сборной России и СКА Илья Ковальчук в преддверии матча против Словакии на Олимпиаде-2018 сказал, что будет думать о возвращении в НХЛ после завершения сезона в КХЛ. По словам форварда, в национальной команде всегда отличная атмосфера.
- Какова вероятность возвращения в НХЛ летом?
- Я подумаю об этом после сезона. Сейчас все мысли об Олимпиаде, - сказал Ковальчук. - Потом - мы уже выиграли регулярку и нужно преуспеть в плей-офф.
- Атмосфера в команде отличается от того, что было в Сочи?
- В сборной России всегда отличная атмосфера. Здесь - один турнир, там был другой. Возможно, давления меньше, потому что теперь Олимпиада проходит не у нас, но давления всегда хватает. Постараемся выступить успешнее.
- Овечкин передавал команде, что за него тоже должны сыграть.
- Я пока с ним не говорил. Сейчас в телефон не лезу и не отвечаю в соцсетях. Мы будем играть за всех, кто имеет отношение к нашему хоккею.
- Что для вас эта Олимпиада?
- Каждая - эта большая ответственность. Всегда с удовольствием в них участвую. Будем надеяться, что будем успешны на этой. (Игорь РАБИНЕР)
Напомним, матч Россия - Словакия состоится 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- КХЛ
- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- НХЛ
- Олимпиада
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
kolos249
А как же мысли о белом флаге? Где они?
09:53
Есть мнение...
Понятно, что мы уже отстали от Канады безнадежно. Но есть шанс стать первыми после сильнейших на этой Олимпиаде. Тем более, что другие сборные также ослаблены отсутствием нхловцев. Что ж, посмотрим, поболеем.
09:09