Илья Ковальчук: "НХЛ? Сейчас все мысли об Олимпиаде"

Нападающий сборной России и СКА Илья Ковальчук в преддверии матча против Словакии на Олимпиаде-2018 сказал, что будет думать о возвращении в НХЛ после завершения сезона в КХЛ. По словам форварда, в национальной команде всегда отличная атмосфера.

- Какова вероятность возвращения в НХЛ летом?

- Я подумаю об этом после сезона. Сейчас все мысли об Олимпиаде, - сказал Ковальчук. - Потом - мы уже выиграли регулярку и нужно преуспеть в плей-офф.

- Атмосфера в команде отличается от того, что было в Сочи?

- В сборной России всегда отличная атмосфера. Здесь - один турнир, там был другой. Возможно, давления меньше, потому что теперь Олимпиада проходит не у нас, но давления всегда хватает. Постараемся выступить успешнее.

- Овечкин передавал команде, что за него тоже должны сыграть.

- Я пока с ним не говорил. Сейчас в телефон не лезу и не отвечаю в соцсетях. Мы будем играть за всех, кто имеет отношение к нашему хоккею.

Завтра начинаем,PyeongChang2018👍🏻🔝✋🏻 Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Фев 12, 2018 в 9:15 PST

- Что для вас эта Олимпиада?

- Каждая - эта большая ответственность. Всегда с удовольствием в них участвую. Будем надеяться, что будем успешны на этой. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия - Словакия состоится 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.