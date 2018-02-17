Илья Ковальчук: "Надеюсь, что Буре вернется на Олимпиаду в Китай и забьет несколько голов"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) оценил свой рекорд по количество голов на Олимпиадах среди россиян. Форвард СКА, оформив дубль, превзошел по этому показателю предыдущего российскому рекордсмена - Павла Буре.

- Нам показалось, что победа вам далась довольно легко.

- Вам только показалось.

- Вы сокрушили рекорд Павла Буре по шайбам, заброшенным на Олимпиадах.

- Мне о возможности этого много говорили еще вчера. Я знаю, что он находится в хорошей форме. Будем надеяться, что он вернется на Олимпиаду в Китай и забьет там еще несколько голов. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь