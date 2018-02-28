Илья Ковальчук: "Мы очень любим Шнура"

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук на встрече с Президентом России Владимиром Путина рассказал о том, что творилось в Пхенчхане в чемпионской раздевалке. После победы в финале Олимпиады-2018 над Германией (4:3 ОТ) в раздевалке россияне включили песню Сергея Шнурова "Супергуд".

- Это не только победа нашей команда, это победа России. - сказал Ковальчук.

- Уже с утра готовились к поездке в Кремль?

- Если честно, уже несколько дней, когда нам сказали, что будет прием. Встреча с Президентом - это волнительно. Песня Шнура в раздевалке? Мы его очень любим. Эмоции в тот момент, конечно захлестывали, жены, дети пришли с нами праздновать. (Евгений БЕЛОУСОВ)