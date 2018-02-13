08:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Илья Ковальчук: "Какой завтра будет сборная России? Пока это секрет"

4

Нападающий сборной России Илья Ковальчук в преддверии матча олимпийского турнира против Словакии отметил, что на Играх многое зависит от любой мелочи. Форвард добавил, что команда спокойно отнеслась к тому факту, что ее тренировки проходят на запасной арене, тогда как занятия соперника - на основной.

 
Илья КОВАЛЬЧУК (слева) сыграет на Олимпиаде, а Александр ОВЕЧКИН не приедет в Корею из-за решения НХЛ."Почему мы постоянно принижаем свои успехи?" Олимпиада без НХЛ - это все равно круто

- Берете шефство над молодым Капризовым?

- Он уже многое прошел, большая карьера ждет его впереди. Сейчас главное - взять шефство над самим собой, потому что от любой мелочи многое зависит, - сказал Ковальчук.

- Как надо готовиться к матчам?

- Не надо голову забивать, лучше переключиться. Можно выйти в город, посидеть в кафешках.

- Вам же нельзя фотографироваться с нашим флагом.

- Никого отгонять мы не будем. Правила объясним и сфотографируемся без флага.

- Как относитесь к тому, что словаки два дня подряд на основной арене тренируются, а вы - на запасной?

- Нормально. Здесь тоже хороший лед.

- Как вам главная площадка?

- Красивая и новая. Дай бог, чтобы лед был хороший. Там теплее всего, чем в других местах, где мы тренировали в последнее время. Надо будет привыкнуть, но завтрашней раскатки будет достаточно.

- Как меняются действия звена вместе с Сергеем Мозякиным?

- Игра покажет. По перестановкам все расскажет тренер.

- Каково вам выходить на другом фланге?

- Я три года играл на правом краю в "Нью-Джерси", поэтому все нормально.

- В Корее слишком холодно?

- Да нет, хорошая погода. В Питере такие же ветра.

- Какой предстанет завтра сборная России?

- Вы все сами увидите завтра, а пока это секрет. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия - Словакия состоится 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

shur

grad45______________ А я все смотрю, что удается. Жду с нетерпением старт хоккейного турнира

10:20

grad45

Превратили Олимпиаду в чёрт знает что... Позорная Олимпиада, самая скучная, не интересная, не яркая, не интригующая... В России интерес зрителей к ней резко упал. Передачи не рейтинговые. Я, например, биатлон вообще уже не смотрю. Ну, за что МОК боролся, на то и напоролся...

09:38

DmitrySamara

Сборной России здесь нет, а есть хоккейная команда олимпийских атлетов с пониженной социальной ответственностью.

09:31

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!