Илья Ковальчук: "Какой завтра будет сборная России? Пока это секрет"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук в преддверии матча олимпийского турнира против Словакии отметил, что на Играх многое зависит от любой мелочи. Форвард добавил, что команда спокойно отнеслась к тому факту, что ее тренировки проходят на запасной арене, тогда как занятия соперника - на основной.
- Берете шефство над молодым Капризовым?
- Он уже многое прошел, большая карьера ждет его впереди. Сейчас главное - взять шефство над самим собой, потому что от любой мелочи многое зависит, - сказал Ковальчук.
- Как надо готовиться к матчам?
- Не надо голову забивать, лучше переключиться. Можно выйти в город, посидеть в кафешках.
- Вам же нельзя фотографироваться с нашим флагом.
- Никого отгонять мы не будем. Правила объясним и сфотографируемся без флага.
- Как относитесь к тому, что словаки два дня подряд на основной арене тренируются, а вы - на запасной?
- Нормально. Здесь тоже хороший лед.
- Как вам главная площадка?
- Красивая и новая. Дай бог, чтобы лед был хороший. Там теплее всего, чем в других местах, где мы тренировали в последнее время. Надо будет привыкнуть, но завтрашней раскатки будет достаточно.
- Как меняются действия звена вместе с Сергеем Мозякиным?
- Игра покажет. По перестановкам все расскажет тренер.
- Каково вам выходить на другом фланге?
- Я три года играл на правом краю в "Нью-Джерси", поэтому все нормально.
- В Корее слишком холодно?
- Да нет, хорошая погода. В Питере такие же ветра.
- Какой предстанет завтра сборная России?
- Вы все сами увидите завтра, а пока это секрет. (Игорь РАБИНЕР)
Напомним, матч Россия - Словакия состоится 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Нью-Джерси Дэвилз
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Олимпиада
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Кирилл Капризов
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
shur
grad45______________ А я все смотрю, что удается. Жду с нетерпением старт хоккейного турнира
10:20
grad45
Превратили Олимпиаду в чёрт знает что... Позорная Олимпиада, самая скучная, не интересная, не яркая, не интригующая... В России интерес зрителей к ней резко упал. Передачи не рейтинговые. Я, например, биатлон вообще уже не смотрю. Ну, за что МОК боролся, на то и напоролся...
09:38
DmitrySamara
Сборной России здесь нет, а есть хоккейная команда олимпийских атлетов с пониженной социальной ответственностью.
09:31