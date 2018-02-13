Илья Ковальчук: "Какой завтра будет сборная России? Пока это секрет"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук в преддверии матча олимпийского турнира против Словакии отметил, что на Играх многое зависит от любой мелочи. Форвард добавил, что команда спокойно отнеслась к тому факту, что ее тренировки проходят на запасной арене, тогда как занятия соперника - на основной.

- Берете шефство над молодым Капризовым?

- Он уже многое прошел, большая карьера ждет его впереди. Сейчас главное - взять шефство над самим собой, потому что от любой мелочи многое зависит, - сказал Ковальчук.

- Как надо готовиться к матчам?

- Не надо голову забивать, лучше переключиться. Можно выйти в город, посидеть в кафешках.

- Вам же нельзя фотографироваться с нашим флагом.

- Никого отгонять мы не будем. Правила объясним и сфотографируемся без флага.

- Как относитесь к тому, что словаки два дня подряд на основной арене тренируются, а вы - на запасной?

- Нормально. Здесь тоже хороший лед.

- Как вам главная площадка?

- Красивая и новая. Дай бог, чтобы лед был хороший. Там теплее всего, чем в других местах, где мы тренировали в последнее время. Надо будет привыкнуть, но завтрашней раскатки будет достаточно.

- Как меняются действия звена вместе с Сергеем Мозякиным?

- Игра покажет. По перестановкам все расскажет тренер.

- Каково вам выходить на другом фланге?

- Я три года играл на правом краю в "Нью-Джерси", поэтому все нормально.

- В Корее слишком холодно?

- Да нет, хорошая погода. В Питере такие же ветра.

- Какой предстанет завтра сборная России?

- Вы все сами увидите завтра, а пока это секрет. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия - Словакия состоится 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.