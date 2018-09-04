Илья Ковальчук: "Цена за мою форму на аукционе перевалила за 3 миллиона рублей"

Нападающий Илья Ковальчук, перешедший в "Лос-Анджелес", в интервью "России 24" рассказал подробности о благотворительном аукционе. На продажу выставлена форма игрока с Олимпиады-2018.

– На аукцион выставлена форма, в которой мы обыграли чехов в полуфинале. Эта майка в одном экземпляре. Хочется помочь детишкам, - подчеркнул Ковальчук. - Мы в шуточной форме объявили аукцион, но все серьезно: я действительно продаю эту майку. Стартовая цена была 2 миллиона, а сейчас перевалила за 3 миллиона. До пятого сентября аукцион в силе, а потом мы выберем человека, который хочет приобрести майку. Увидимся, сфотографируемся, передадим майку и деньги. Это все происходит у меня в Инстаграме.