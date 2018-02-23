Илья Ковальчук: "Было страшно, что удалят до конца матча. Но я не хотел травмировать чеха"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что в дебюте полуфинального матча с Чехией (3:0) на олимпийском турнире в Пхенчхане могла сказаться нервозность. Он признался, что игра в большинстве могла быть лучше.

– Первый период получился тревожным.

– Может быть, чуть-чуть нервничали, боялись сделать ошибку. Потом расслабились, когда забили первый гол, Паша (Дацюк) отдал, Гусь (Никита Гусев) забил, это придало эмоций, а потом и еще одну шайбу сразу забросили – пошла игра. Ну и Вася (Кошечкин) и спецбригады меньшинства здорово действовали. В большинстве можно было бы лучше сработать.

– Сразу поняли, что гол Гусева засчитают?

– Да. Капризов пошел на ворота, закрыл Францоуза – грамотно сыграли.

– Чешская пресса из него чуть ли нового Гашека сделала.

– Нам-то какая разница, мы ее не читаем, только вас.

– Когда столкнулись с чехом коленом, что там произошло?

– Хотел в него сыграть, он убрал корпус в последний момент, я попал в ногу. Слава богу, что у не было травмы, и мне дали всего две минуты.

– Был страх в этот момент?

– Конечно, был. Надо было сдержаться или нет, но это был игровой момент.

– У ИИХФ есть функция, что они могут пересмотреть момент после матча и дать дисквалификацию.

– Повторюсь, что я не хотел никого травмировать. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Чехия - Россия //

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