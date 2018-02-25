Илья Ковальчук: "Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в "Тройной золотой клуб"

Нападающий сборной России и СКА Илья Ковальчук отметил, что еще попробует выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в "Тройной золотой клуб" вслед за Павлом Дацюком.

Сборная России в воскресенье обыграла команду Германии в овертайме финала Олимпийских игр в Пхенчхане со счетом 4:3. Капитан россиян Павел Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб" как олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. У Ковальчука из этих наград нет последней, которая дается победителю плей-офф НХЛ.

– Я Пашу поздравляю, он это заслужил. "Тройной золотой клуб" – это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад, – цитирует "Р-Спорт" Ковальчука. – Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, думаете, я не знал? Буду пробовать.

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