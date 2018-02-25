Илья Ковальчук: "Буду пробовать выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в "Тройной золотой клуб"

Нападающий сборной России и СКА Илья Ковальчук отметил, что еще попробует выиграть Кубок Стэнли, чтобы войти в "Тройной золотой клуб" вслед за Павлом Дацюком.
Сборная России в воскресенье обыграла команду Германии в овертайме финала Олимпийских игр в Пхенчхане со счетом 4:3. Капитан россиян Павел Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб" как олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. У Ковальчука из этих наград нет последней, которая дается победителю плей-офф НХЛ.
– Я Пашу поздравляю, он это заслужил. "Тройной золотой клуб" – это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад, – цитирует "Р-Спорт" Ковальчука. – Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, думаете, я не знал? Буду пробовать.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180225/1133289231.html
Jean4
исперов22081973, не обращай внимания на тролля поганого. Это его работа.
16:14
foreverCSKAforever
Осталось дождаться, когда руководство НХЛ запретит участвовать энхаэловцам в розыгрыше Кубка Стэнли. Тогда Ковальчук и Знарокс имеют неплохие шансы взять и этот трофей.
16:12
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Илюха ты НХЛ бросил с позором и если уйдёшь туда,то в днище команду,а за Чехию с тебя ещё спросят,натворило там делов чудило.
15:39
Бабасян Арсен Ноунеймович
У Деньгийчука 0 значимых трофеев за карьеру!) 0, Карл!) У Дацюка есть Кубок Стэнли!)
15:29
Бабасян Арсен Ноунеймович
С фейковой Олимпиадой?)) Кубок Мира, ОИ и КС (при участии в ОИ всех лучших) - вот что такое настоящий тройной клуб.)
15:28
Электросталец
он кубок Гагарина сказал, не надо путать
15:26
Есть мнение...
Намёк понял. Илюха пакует чемоданы и нежно машет нам рукой. Да и шикарная недвижимость в Пиндостане без хозяина пылится. Да и вдруг какие пиндосы закрасили надпись #Putinteam на стене шикарной виллы. Не всё ж Сашке Овечкину за ней приглядывать, у него своих забот хватает.
15:21