Илья Брызгалов: "Знарок – веселый мужик"

Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира, бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" назвал главного тренера сборной России Олега Знарка​ веселым мужиком. Под руководством 55-летнего специалиста российские хоккеисты выиграли золотые медали на Олимпиаде-2018.

– Знарок первые свои слова адресовал журналистам. Мол, он ответил на все их вопросы. И потом еще не раз нас вспоминал. Мол, мы мешаем.

– Вы тоже должны понять – Олимпиада была главным смыслом его работы. И было несколько не совсем удачных выступлений национальной сборной под его руководством. Огромное давление. И порой одни и те же вопросы задаются на одних и тех же пресс-конференциях. И приходится отвечать на одно и то же. И порой по нескольку раз. Ему, наверное, поднадоедало это. Я, правда, не очень хорошо его знаю. Но он веселый мужик. Видимо, давление сказывалось. Поэтому я понимаю, почему он был такой закрытый.

– В Северной Америке тоже задают одни и те же вопросы. Но никто же никого не винит.

– Так а что – стоишь, как машинка тараторишь. И все. Соперник был хорош. Мы сыграли здорово. Команда провела невероятный матч. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Брызгалова