Илья Брызгалов: "Сборная закрыта? Мало ли – завербуют? Завербуют, и не вернутся. Ни в СКА, ни в ЦСКА"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" с юмором оценил закрытость российской хоккейной команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Сборная Словакии совершенно открыта. Крэйг Рэмзи дает огромные интервью, Миро Шатан всегда готов поболтать, все игроки открыты к общению. Сборная России закрыта чуть более чем полностью.

– Стоп. А мало ли – завербуют? Завербуют, и не вернутся. Ни в СКА, ни в ЦСКА.

– Ну да. Могильного украли, Малкина тоже.

– Вот руководство и боится – мало ли, уведут. Переживают. Понять можно.

– Эдак можно сказать, что 50 процентов отраженных Кошечкиным бросков по итогам первого периода – это неплохо.

– Можно. Все равно неплохо. Ведь бросок броску рознь! Может, четыре броска, но все они были ой-ой-ой какие. Классные шансы. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова