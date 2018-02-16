Илья Брызгалов: "Петросяну надо поучиться у КНДР"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы воссоединения Кореи и КНДР.

– На этой Олимпиаде впервые выступила объединенная женская сборная Кореи. При этом местные жители вышли протестовать против спортсменок из КНДР.

– Ну, знаете, здесь много чего: политика, война, которая была на южнокорейском полуострове. Надеюсь, когда-нибудь они снова воссоединятся, ведь там так много разделенных семей. Хочется, чтобы Южная и Северная Корея нашли консенсус.

– Лет через пятьдесят, не меньше.

– Так уже пятьдесят прошло. Никогда не знаешь. Занавес ведь рухнул. А оттуда мы вообще никакую правду не знаем.

– Так из Северной Кореи никогда и не узнаем.

– Вы думаете, что если нам правду о Северной Корее не говорят, так о России, что ли, говорят? Или что в Европе и Америке правду скажут? Нет, конечно.

– Вспомнил тут забавный момент: национальное телевидение Северной Кореи пару лет назад объявило, что их космический аппарат совершил посадку на Солнце. Совершенно реальная история.

– На Солнце??? У людей отличное чувство юмора. Они стебутся и глумятся над всем миром, а люди серьезно это воспринимают. Петросяну у них еще поучиться надо будет. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова