14:26 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Илья Брызгалов: "Петросяну надо поучиться у КНДР"

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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы воссоединения Кореи и КНДР.

– На этой Олимпиаде впервые выступила объединенная женская сборная Кореи. При этом местные жители вышли протестовать против спортсменок из КНДР.

– Ну, знаете, здесь много чего: политика, война, которая была на южнокорейском полуострове. Надеюсь, когда-нибудь они снова воссоединятся, ведь там так много разделенных семей. Хочется, чтобы Южная и Северная Корея нашли консенсус.

– Лет через пятьдесят, не меньше.

– Так уже пятьдесят прошло. Никогда не знаешь. Занавес ведь рухнул. А оттуда мы вообще никакую правду не знаем.

– Так из Северной Кореи никогда и не узнаем.

– Вы думаете, что если нам правду о Северной Корее не говорят, так о России, что ли, говорят? Или что в Европе и Америке правду скажут? Нет, конечно.

– Вспомнил тут забавный момент: национальное телевидение Северной Кореи пару лет назад объявило, что их космический аппарат совершил посадку на Солнце. Совершенно реальная история.

– На Солнце??? У людей отличное чувство юмора. Они стебутся и глумятся над всем миром, а люди серьезно это воспринимают. Петросяну у них еще поучиться надо будет. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

"Пригласили на заседание Политбюро ЦК КПСС советских космонавтов. Брежнев встает и говорит: "Товарищи космонавты ! Вот вы слетали на Луну. А теперь Партия вам дает новое задание - полетите на Солнце !" Космонавты: "Леонид Ильич, мы же сгорим !". Брежнев: "Вы что, думаете, в Политбюро дураки сидят ? Полетите ночью !"

14:38 16 февраля

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