Илья Брызгалов: "Петросяну надо поучиться у КНДР"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы воссоединения Кореи и КНДР.
– На этой Олимпиаде впервые выступила объединенная женская сборная Кореи. При этом местные жители вышли протестовать против спортсменок из КНДР.
– Ну, знаете, здесь много чего: политика, война, которая была на южнокорейском полуострове. Надеюсь, когда-нибудь они снова воссоединятся, ведь там так много разделенных семей. Хочется, чтобы Южная и Северная Корея нашли консенсус.
– Лет через пятьдесят, не меньше.
– Так уже пятьдесят прошло. Никогда не знаешь. Занавес ведь рухнул. А оттуда мы вообще никакую правду не знаем.
– Так из Северной Кореи никогда и не узнаем.
– Вы думаете, что если нам правду о Северной Корее не говорят, так о России, что ли, говорят? Или что в Европе и Америке правду скажут? Нет, конечно.
– Вспомнил тут забавный момент: национальное телевидение Северной Кореи пару лет назад объявило, что их космический аппарат совершил посадку на Солнце. Совершенно реальная история.
– На Солнце??? У людей отличное чувство юмора. Они стебутся и глумятся над всем миром, а люди серьезно это воспринимают. Петросяну у них еще поучиться надо будет. (Игорь ЕРОНКО)
Bache Gabrielsen
"Пригласили на заседание Политбюро ЦК КПСС советских космонавтов. Брежнев встает и говорит: "Товарищи космонавты ! Вот вы слетали на Луну. А теперь Партия вам дает новое задание - полетите на Солнце !" Космонавты: "Леонид Ильич, мы же сгорим !". Брежнев: "Вы что, думаете, в Политбюро дураки сидят ? Полетите ночью !"
14:38 16 февраля