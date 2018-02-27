Илья Брызгалов: "Парни должны немцам пиво проставить"

Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира, бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" пошутил, что российские хоккеисты должны проставиться перед немцами, которых обыграли в финале Олимпиады-2018. Также он отметил, что на Играх был показан хоккей низкого уровня.

– Смотрел, конечно, финал. И… Молодцы, - отметил Брызгалов. - Поздравляю наших парней с победой, со званием олимпийских чемпионов. Радостно за них.

– Чемпионы чемпионами, но хоккей-то был удручающего уровня.

– Смотря о чем мы говорим. Если об уровне, то он был низким. Но я просто рад за ребят. Что они получили звание олимпийских чемпионов. И Пашка Дацюк, и Илюха Ковальчук специально для этого возвращались в КХЛ и оставались. Конечно, парни должны всем немцам пиво проставить. Так умудриться проиграть – это, наверное, только немцы могут. И это как раз к вопросу об уровне хоккея. Его качестве. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Брызгалова