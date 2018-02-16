Илья Брызгалов: "Олимпиада без игроков НХЛ по уровню сопоставима с Евротуром"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" подтвердил свою точку зрения относительно уровня Олимпиады без представителей НХЛ. Ранее Брызгалов заявлял, что такую Олимпиаду можно назвать игрушечной.

– Я говорил, что Игры в Корее будут уровня Евротура, – сказал Брызгалов. – Своей точки зрения и придерживаюсь. Если вы спросите моего мнения относительно российской сборной, считаю, у нее не возникнет никаких проблем. Все может закончиться, как на ЧМ-2014 в Белоруссии, когда наши прошлись катком по всем соперникам. Нельзя было сравнить с Олимпиадой в Сочи – в Минске были очень слабые составы, и сейчас то же самое. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова