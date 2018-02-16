Илья Брызгалов: "Мы все пытаемся вернуться в Советский Союз"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что сборную России по хоккею нужно критиковать по окончании Олимпиады в Пхенчхане, а не после игры со Словакией (2:3).

– Да просто все мы ждали, что выйдет сейчас хоккейная сборная и всем покажет, как надо золото выигрывать. А у нас только Вадим Шипачев, которого и видно не было, говорит, что сыграли плохо.

– Турнир же не закончился. Вы сейчас нагнетаете. Я хочу на вас, Игорь, посмотреть, когда сборная России выиграет золото. И что вы тогда будете говорить. Подождите. Все под контролем. Когда последний матч сыграют, тогда и будем критиковать. А пока – неудобно перед пацанами.

– Так никто не критикует пацанов. Критикуется система, при которой есть два клуба, не получающие оппозиции достаточного уровня.

– Так это все взаимосвязано. Мы все пытаемся вернуться в Советский Союз.

– Так вот – к первому перерыву в большинстве матчей с участием армейцев команда может идти за пивом.

– Или за премиальными.

– Тоже вариант. Мое мнение: парни не привыкли к тому, что соперник, отыграв минутную смену, способен включить ноги и верит в победу. В КХЛ они с таким не сталкиваются.

– Тут забавно получается. Вы сами говорите, что они не привыкли, а потом у вас от них такие ожидания.

– А чего еще ожидать? Если СКА побеждает всех подряд, устанавливая рекорд КХЛ.

– Вот видите – рекорд. Это же хорошо. А вы опять негатив нагоняете. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова