Илья Брызгалов: "Каблуков? Извините, но я даже не знаю, кто это такой"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что у тренерского штаба российской хоккейной команды свои соображения касаемо состава на Олимпиаду в Пхенчхане.

– Слышали, что в сборную взяли Илью Каблукова?

– Извините, но я даже не знаю, кто это такой.

– Он играет в четвертом звене СКА по 12 минут. Тем не менее его притащили на Олимпиаду.

– Что значит "притащили"? Человек трудится, работает. Я уверен, что у тренерского штаба есть идеи по его использованию. Может он феноменальный penalty killer, и его конкретно берут под эту задачу.

– Ожидается, что он будет сидеть в запасе весь турнир. И опять же я не могу представить, чтобы в любой другой сборной оказался хоккеист из четвертого звена.

– У каждого – свое. Возьмем к примеру американское фигурное катание. Занявший третье место не поехал. Вместо него в Корее выступил Адам Риппон и завоевал бронзу.

– Это тот, который совершил каминг-аут?

– Что вы имеете в виду?

– Стал вроде бы первым открытым геем в составе сборной США на Олимпиаде.

– Может быть. Но разве это важно? Каждый спит с тем, с кем считает нужным. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова