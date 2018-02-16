Илья Брызгалов: "Благодаря Крикунову посмотрел Туринскую плащаницу"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что от Олимпиады необходимо получать удовольствие.

– Турин тоже начался с матча со словаками. И неожиданного поражения.

– Во всем Дарюс Каспарайтис виноват. Он по волосам моим провел и показал – "чик-чик". Поэтому проиграли 3:5. Так что во всем Каспер виноват.

– Но вы же, как человек здравомыслящий, не верите в приметы.

– Нет, конечно. Но после такой ситуации как не поверить.

– С Крикуновым сильно поссорились?

– Мы и не ссорились. Он просто убрал меня в запас, и все. Я зато город посмотрел, увидел Туринскую плащаницу. Дело же не только в спорте, надо развиваться. На Олимпиаду наши все приезжают слишком сконцентрированными. У нас же нагнетается напряжение, создается такая атмосфера. Другие получают удовольствие от соревнований. Атмосфера Олимпиады невероятна. Отдай все, что есть, но не забывай получать удовольствие. Это важный момент. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова