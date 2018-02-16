Илья Брызгалов: "Благодаря Крикунову посмотрел Туринскую плащаницу"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что от Олимпиады необходимо получать удовольствие.
– Турин тоже начался с матча со словаками. И неожиданного поражения.
– Во всем Дарюс Каспарайтис виноват. Он по волосам моим провел и показал – "чик-чик". Поэтому проиграли 3:5. Так что во всем Каспер виноват.
– Но вы же, как человек здравомыслящий, не верите в приметы.
– Нет, конечно. Но после такой ситуации как не поверить.
– С Крикуновым сильно поссорились?
– Мы и не ссорились. Он просто убрал меня в запас, и все. Я зато город посмотрел, увидел Туринскую плащаницу. Дело же не только в спорте, надо развиваться. На Олимпиаду наши все приезжают слишком сконцентрированными. У нас же нагнетается напряжение, создается такая атмосфера. Другие получают удовольствие от соревнований. Атмосфера Олимпиады невероятна. Отдай все, что есть, но не забывай получать удовольствие. Это важный момент. (Игорь ЕРОНКО)