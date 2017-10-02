ИИХФ разрешила тренерам на Олимпиаде-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение разрешить тренерам запрашивать видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот, на Олимпиаде в Пхенчхане. Это решение на конгрессе ИИХФ в Марбелье поддержали федерации хоккея разных стран, включая России. Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что это правило будет опробовано на ближайших этапах Евротура.

- Мы будем консультироваться с лигами, в которых есть это правило. Посмотрим, где оно лучше всего используется, - цитирует пресс-служба ИИХФ главу организации Рене Фазеля. - Мы собираемся проверить эту систему на матчах сборных перед Олимпиадой.