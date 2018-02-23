21:10 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

ИИХФ не будет пересматривать наказание Ковальчука. Он сыграет в финале Олимпиады

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Официальный Твиттер сборной России сообщил, что ИИХФ не будет пересматривать наказание нападающего Ильи Ковальчука на защитнике Яне Коларже. Напомним, что втором периоде полуфинального матча Олимпиады-2018 против Чехии (3:0) россиянин был удален на две минуты за удар в колено Коларжа, чехи требовали удаления до конца матча.

Таким образом, Ковальчук сможет принять участие в финальной встрече Игр против Германии, которая состоится в воскресенье. "СЭ" проведет трансляцию игры

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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pushgun

Не увидел я там удара в колено. Больше чешкого театра от Коларжа.

01:23

Lars Berger

Отлично!

00:24

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