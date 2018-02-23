ИИХФ не будет пересматривать наказание Ковальчука. Он сыграет в финале Олимпиады

Официальный Твиттер сборной России сообщил, что ИИХФ не будет пересматривать наказание нападающего Ильи Ковальчука на защитнике Яне Коларже. Напомним, что втором периоде полуфинального матча Олимпиады-2018 против Чехии (3:0) россиянин был удален на две минуты за удар в колено Коларжа, чехи требовали удаления до конца матча.
Таким образом, Ковальчук сможет принять участие в финальной встрече Игр против Германии, которая состоится в воскресенье. "СЭ" проведет трансляцию игры
ИИХФ уведомила ФХР о том, что дисциплинарная комиссия не будет дополнительно пересматривать наказание за фол нападающего нашей команды Ильи Ковальчука на чешском защитнике Яне Коларже.#redmachine #краснаямашина– Хоккей России (@russiahockey) 23 февраля 2018 г.
pushgun
Не увидел я там удара в колено. Больше чешкого театра от Коларжа.
01:23
Lars Berger
Отлично!
00:24