ИИХФ не будет пересматривать наказание Ковальчука. Он сыграет в финале Олимпиады

Официальный Твиттер сборной России сообщил, что ИИХФ не будет пересматривать наказание нападающего Ильи Ковальчука на защитнике Яне Коларже. Напомним, что втором периоде полуфинального матча Олимпиады-2018 против Чехии (3:0) россиянин был удален на две минуты за удар в колено Коларжа, чехи требовали удаления до конца матча.

Таким образом, Ковальчук сможет принять участие в финальной встрече Игр против Германии, которая состоится в воскресенье. "СЭ" проведет трансляцию игры