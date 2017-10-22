Игроки юниорской лиги могут выступить за сборную Канады на Олимпиаде-2018

Ассоциация хоккея Канады попросила руководство Канадской хоккейной лиги (CHL) отпустить ряд игроков в сборную Канады на Олимпийские игры-2018, сообщает Sportsnet. Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Канадцы сыграют в группе с Чехией, Швейцарией и Кореей.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что игроки лиги впервые с 1998 года не выступят на Олимпиаде-2018.