Игроки юниорской лиги могут выступить за сборную Канады на Олимпиаде-2018

Ассоциация хоккея Канады попросила руководство Канадской хоккейной лиги (CHL) отпустить ряд игроков в сборную Канады на Олимпийские игры-2018, сообщает Sportsnet. Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Канадцы сыграют в группе с Чехией, Швейцарией и Кореей.
Напомним, ранее НХЛ объявила, что игроки лиги впервые с 1998 года не выступят на Олимпиаде-2018.
Якут Хан
Чуть не забыл))) этого клоуна еще не вздумайте оставить вне заявки, как его этот вишневый дон)) не сможет играть, так хай вещает)))
16:48 22 октября
Якут Хан
Маразм крепчает!))) Отправьте айзи, грека, мессера и прочих бывших звезд кенады))))
16:43 22 октября