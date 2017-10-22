15:11 22 октября | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Игроки юниорской лиги могут выступить за сборную Канады на Олимпиаде-2018

2

Ассоциация хоккея Канады попросила руководство Канадской хоккейной лиги (CHL) отпустить ряд игроков в сборную Канады на Олимпийские игры-2018, сообщает Sportsnet. Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Канадцы сыграют в группе с Чехией, Швейцарией и Кореей.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что игроки лиги впервые с 1998 года не выступят на Олимпиаде-2018.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Якут Хан

Чуть не забыл))) этого клоуна еще не вздумайте оставить вне заявки, как его этот вишневый дон)) не сможет играть, так хай вещает)))

16:48 22 октября

Якут Хан

Маразм крепчает!))) Отправьте айзи, грека, мессера и прочих бывших звезд кенады))))

16:43 22 октября