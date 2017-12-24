Игорь Ларионов - о нейтральном флаге на Олимпиаде: "Я за то, чтобы спортсмены ехали и выступали"

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Игорь Ларионов считает, что российские хоккеисты должны выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане даже в нейтральном статусе. Бывший форвард полагает, что игроки должны выступить на турнире в Корее, потому что потом они никому будут не нужны.

- Главная тема последних месяцев - мы едем на Олимпиаду в каком-то странном виде. Нейтральные атлеты, без флага и гимна. Вы как на все это смотрите?

- Конечно, печально, то, что мы оказались немножко в стороне от всего мира. Мы почему-то решили играть по своим правилам, - цитирует "Российская газета" Ларионова. - Я не виню спортсменов, я виню людей, которые в этом деле задействованы. Люди спорта, чиновники, которые, может быть, не до конца понимают, насколько этот мир взаимосвязан, стремление человека оказаться на Олимпийских играх и реализовать себя. Спортсмены живут этой мечтой, у них эту мечту отбирают. В любом случае я за то, чтобы спортсмены ехали и выступали. Да, может быть, это будет не то, что мы ожидали - и гимна не будет, и флага не будет. Но все равно спорт остается спортом. Хотя пока я просто не представляю - вот ты пробежал 50 километров, выиграл золото, встаешь на трибуну, понимаешь, что за тобой вся страна, пропитываешься гордостью. И ты должен видеть флаг, который поднимается - не просто в твоих мозгах, а в действительности. Это важно. А если его нет - это чувство трудно пережить. Я не понимаю, как. Но в то же время терять эту возможность… Правильно сказал Президент, что если хотят люди ехать, они должны ехать. Вопросов нет. Потому что это единственный шанс, его может больше не быть.

- Просто у нас такая дискуссия в обществе поднялась на эту тему. Кто-то считает, что вообще не патриоты те, кто согласен без флага выступать…

- Это разговоры. Я понимаю всю эту полемику. У нас сейчас модно уйти в сторону от проблемы, дискутировать, какие все дураки, как нас все ненавидят. Ярлыки повесить можно всегда - он не наш, поехал и так далее. Но это все неправильно. Здесь надо смотреть шире. Нельзя поддаваться эмоциям. Есть специалисты, пусть они решают. Если они решили - это не потому, что они ненавидят Россию, а потому, что были нарушения. И говорить сегодня о том, что спортсмены не должны ехать - неправильно. Завтра те ребята, которые не поедут, никому не будут нужны, вот в чем дело. Им нужно себя реализовать, они к этому шли.