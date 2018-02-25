Игорь Ларионов: "Немцы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами"

Легендарный советский и российский нападающий Игорь Ларионов в интервью "Р-Спорт" подвел итоги финального матча Олимпиады в Пхенчхане Россия – Германия (4:3 ОТ).
– Что вы испытали в тот момент, когда наша команда забросила решающую шайбу?
– Хотел бы уточнить, какой именно гол вы имеете в виду: третий или четвертый? Естественно, последняя шайба всегда по-особенному важна, поскольку она победная, но для меня весь драматизм этой игры заключался не в ней, а в третьем голе, который мы забили, сняв вратаря. Это был совершенно феноменальный момент игры, который означал, что эти трое ребят – (Павел) Дацюк, (Никита) Гусев и (Кирилл) Капризов – не сдались до последнего. С одной стороны, очень отчаянно боролись, но при этом держали холодную голову. Вот это игровое мастерство, теплота рук и холод головы и сделали реальным последний гол в немецкие ворота.
– Что бы вы сказали об этом матче в целом?
– Игра получилась, я бы сказал, очень непростой для нас – как шахматная партия. Вроде бы играли с аутсайдером – сборной Германии, но немцам удалось очень строго отыграть в обороне, они почти ничего не позволяли со своей обороной сделать, так что одно из безусловных достоинств российской команды заключается в том, что эту оборону ребята все-таки взломали. И выиграли тяжелейший матч.
– Подавляющее большинство хоккейных болельщиков были искренне уверены в том, что в финале Россия не просто победит Германию, но вынесет соперника с треском.
– Тем и хороша Олимпиада, что в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно. Немцы сегодня сыграли матч своей жизни. Попав в финал, они уже одним только этим сделали историю немецкого хоккея великой. Такой "матч жизни", считаю, должен быть в карьере любого игрока. По большому счету, Германии оставалось сделать всего один шаг, и надо отдать немецким хоккеистам должное: они отдали в этой игре все, чтобы этот шаг совершить. И были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами.
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Dekc
Может качество игры и было не на высоте, но за такой матч не хочется кидать камни в чей то огород. Немцы молодцы потому что строго придерживались плана на игру и без боязни боролись изо всех сил с более сильным соперником. И наши молодцы, что смогли победить вопреки неудачной игре, вопреки своим ошибкам, потому что боролись до конца. Первый гол за 0,5 до конца периода и конечно же третий гол в меньшинстве, это запоминается. Играли две крепкие команды настоящих мужиков, всем огромное уважение, игра достойная финала.
15:07
Уоррент
Shalom russkiy Я бы счёл твои слова за иронию, однако что-то мне подсказывает, что в мае месяце немцы совсем не будут мальчиками для битья. Однозначно будут выше евреев, которых они горячо уважали начиная с 1939. Гусь - птица!!!
15:05
Shalom russkiy
Американцы с канадцами завидуют фантастической игре ОАР против гранда мирового хоккея - Германии. Даже США и Канада не смогли бы победить немцев. А великий тренер Знарок смог. Он лучший тренер в истории мирового хоккея, а КХЛ просто монстр на фоне убогой НХЛ.
14:42
starter
Наши молодцы, хотя потенциал свой они показали на 60-70%, можно было поярче отыграть Олимпиаду. Немцы красавцы, это серебро, как пять золот, им в стране надо памятники поставить. А американцам лучше бы молчать в тряпочку, а не плеваться от зависти в нашу сторону, пусть лучше пример со сборных Германии и Словении берут.
14:00
Электросталец
да, как и швейцары на чм-2013
13:56
Vittorio-049
Постояли рядом и пошли дальше, не скоро повторят 2 место. Не в этом веке
13:53