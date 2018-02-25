Игорь Ларионов: "Немцы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами"

Легендарный советский и российский нападающий Игорь Ларионов в интервью "Р-Спорт" подвел итоги финального матча Олимпиады в Пхенчхане Россия – Германия (4:3 ОТ).

– Что вы испытали в тот момент, когда наша команда забросила решающую шайбу?

– Хотел бы уточнить, какой именно гол вы имеете в виду: третий или четвертый? Естественно, последняя шайба всегда по-особенному важна, поскольку она победная, но для меня весь драматизм этой игры заключался не в ней, а в третьем голе, который мы забили, сняв вратаря. Это был совершенно феноменальный момент игры, который означал, что эти трое ребят – (Павел) Дацюк, (Никита) Гусев и (Кирилл) Капризов – не сдались до последнего. С одной стороны, очень отчаянно боролись, но при этом держали холодную голову. Вот это игровое мастерство, теплота рук и холод головы и сделали реальным последний гол в немецкие ворота.

– Что бы вы сказали об этом матче в целом?

– Игра получилась, я бы сказал, очень непростой для нас – как шахматная партия. Вроде бы играли с аутсайдером – сборной Германии, но немцам удалось очень строго отыграть в обороне, они почти ничего не позволяли со своей обороной сделать, так что одно из безусловных достоинств российской команды заключается в том, что эту оборону ребята все-таки взломали. И выиграли тяжелейший матч.

– Подавляющее большинство хоккейных болельщиков были искренне уверены в том, что в финале Россия не просто победит Германию, но вынесет соперника с треском.

​– Тем и хороша Олимпиада, что в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно. Немцы сегодня сыграли матч своей жизни. Попав в финал, они уже одним только этим сделали историю немецкого хоккея великой. Такой "матч жизни", считаю, должен быть в карьере любого игрока. По большому счету, Германии оставалось сделать всего один шаг, и надо отдать немецким хоккеистам должное: они отдали в этой игре все, чтобы этот шаг совершить. И были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами.

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