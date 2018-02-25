Хоккейная сборная России не участвовала в церемонии закрытия Олимпиады

Сборная России по хоккею, которая выиграла олимпийский турнир, не участвует в церемонии закрытия Игр. Напомним, что команда Олега Знарка обыграла в финале Германию (4:3 ОТ).

В церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане сборная России участвовала под олимпийским флагом, поскольку исполком МОК решил не восстанавливать в правах ОКР, пока не будут проверены все допинг-пробы с Игр-2018.

Трансляция матча Россия - Германия