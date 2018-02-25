Хоккейная сборная России не участвовала в церемонии закрытия Олимпиады

Сборная России по хоккею, которая выиграла олимпийский турнир, не участвует в церемонии закрытия Игр. Напомним, что команда Олега Знарка обыграла в финале Германию (4:3 ОТ).
В церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане сборная России участвовала под олимпийским флагом, поскольку исполком МОК решил не восстанавливать в правах ОКР, пока не будут проверены все допинг-пробы с Игр-2018.
Y-71
Уверен, что это решение Знарка - просто МОЛОДЕЦ.
16:46
NF
А еще говорят, что единая команда. Часть прошла, часть нет. У побед много отцов, а поражение всегда сирота. По итогам этого позора спортсообщество бесповоротно расколото. Как и общество, где большинство было за бойкот. Как и раскол между режимом и обществом. Итоги прогибов...
16:44
pojarniy
А что так, прошли бы строевым шагом, ладно хоть заработали Олимпийские пенсии после 60 лет, может пригодятся.
15:45
titan2313
Правильно! Пора возвращаться!
15:33
Kostromich
Молодцы! Нечего на ней и делать. Зачем куда-то ходить, а особенно если там тебя не ждут.
15:30