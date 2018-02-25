15:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Хоккейная сборная России не участвовала в церемонии закрытия Олимпиады

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Сборная России по хоккею, которая выиграла олимпийский турнир, не участвует в церемонии закрытия Игр. Напомним, что команда Олега Знарка обыграла в финале Германию (4:3 ОТ).

В церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане сборная России участвовала под олимпийским флагом, поскольку исполком МОК решил не восстанавливать в правах ОКР, пока не будут проверены все допинг-пробы с Игр-2018.

Трансляция матча Россия - Германия

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Y-71

Уверен, что это решение Знарка - просто МОЛОДЕЦ.

16:46

NF

А еще говорят, что единая команда. Часть прошла, часть нет. У побед много отцов, а поражение всегда сирота. По итогам этого позора спортсообщество бесповоротно расколото. Как и общество, где большинство было за бойкот. Как и раскол между режимом и обществом. Итоги прогибов...

16:44

pojarniy

А что так, прошли бы строевым шагом, ладно хоть заработали Олимпийские пенсии после 60 лет, может пригодятся.

15:45

titan2313

Правильно! Пора возвращаться!

15:33

Kostromich

Молодцы! Нечего на ней и делать. Зачем куда-то ходить, а особенно если там тебя не ждут.

15:30

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